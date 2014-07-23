《全球汇市》欧元兑美元和英镑下跌，受制裁俄罗斯及欧美利率前景打击

尽管核心通胀率逊于预期，但市场仍旧预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续缩减购债计划，并在2015年下半年升息。
“美国将于明年升息，而相比之下，欧洲可能进一步放宽政策，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称。
两年期美债与德债息差拓宽至约46个基点，为2007年以来最高。
澳元兑美元 涨约0.6%至0.9446，此前触及近两周高点0.9439，因核心通胀数据意外走高。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3466 1.3464 +0.01 -2.03 1.3745
美元/日圆 101.38 101.46 -0.08 -3.72 105.30
欧元/日圆 136.54 136.65 -0.08 -5.59 144.63
美元/瑞郎 0.9022 0.9023 -0.01 +1.05 0.8928
英镑/美元 1.7092 1.7063 +0.17 +3.24 1.6556
美元/加元 1.0713 1.0737 -0.22 +0.88 1.0620
澳元/美元 0.9443 0.9390 +0.56 +5.95 0.8913
新西兰元/美元 0.8687 0.8665 +0.25 +5.86 0.8206
欧元/瑞郎 1.2151 1.2149 +0.02 -0.98 1.2271
欧元/英镑 0.7877 0.7891 -0.18 -5.06 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2117 9.2220 -0.11 +4.12 8.8474
美元/挪威克朗 6.1790 6.1880 -0.15 +1.86 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/艾茂林/洪曦/朱晓军；审校 高琦/田建华/王洋)