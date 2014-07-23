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债券 | 2014年 7月 23日 星期三 16:42 BJT

欧元债市：德债收益率滑向纪录低点，市场关注乌克兰局势

加沙地带的冲突，也使得投资者风险偏好受限。

德国10年期公债收益率跌1.4个基点至1.16%，跌向2012年中欧债危机最严重时所创的纪录低位1.126%。

DZ Bank的分析师Christian Lenk称，“投资者很乐于守住德债仓位。在乌克兰和中东的地缘政治紧张局势没有完全解决的情况下，德债收益率不会很快上涨的。”

市场人士预计，本月底西班牙和意大利的大规模公债赎回和票息支付，估计超过400亿欧元，会被重新投资买入德债，使得收益率受抑制。

欧元区二线国家公债收益率大多持平至小涨。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/田建华; 审校 高琦)
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