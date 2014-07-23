中国债市：IRS窄幅波动，资金稳定对冲七天回购定盘利率攀升扰动

路透北京7月23日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三窄幅波动。交易员表示，面对新股申购资金面仍不脱稳定，对冲今日七天回购定盘利率明显攀升的扰动，致市场变化不大。
他们并称，即将公布的7月汇丰中国制造业PMI初值，以及明日公开市场是否继续暂停正回购操作，均可能对短期IRS构成扰动。
密集新股发行周三拉开帷幕，中国银行间市场七天期回购低开高走，加权利率涨逾20个基点(bp)，隔夜及14天品种则变化不多。交易员称，IPO影响至少持续到明日，不过届时有国库现金定期存款助力，若央行公开市场维持扶助态度，后续资金面应不致过分紧张。
“今天七天(回购)的资金价格上来了，早晨IRS也上来一些，不过资金面比预期好，而且过了这周新股申购，流动性有望宽松，所以市场后来又下来了。”北京一银行交易员称。
周三七天回购定盘利率 报4.2%，较上日上涨37个基点(bp)。
上述交易员并表示，明日将公布7月汇丰中国制造业PMI初值，以及适逢例行公开市场操作日，这些可能对短期市场有所扰动。
中国央行公开市场周二未进行任何操作，时隔近一个月后，正回购操作再次暂停。市场人士表示，月中财税缴款对流动性抽离效应仍存，而本周还将迎来密集新股发行，资金面再临严峻考验，央行公开市场顺势而为暂停操作，呵护缓解资金压力意图明显。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.8753/3.9733 3.9280/4.0060 4.1140/4.1970 4.2960/4.3840 4.2950/4.5750
上日 3.8493/3.9613 3.9297/4.0060 4.1150/4.1940 4.2937/4.3880 4.2757/4.5697
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变动 +0.0260/+0.0120 -0.0017/+0.0000 -0.0010/+0.0030 +0.0023/-0.0040 +0.0193/+0.0053
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年6月人民币IRS成交的名义本金总额约3,008.32亿元，较5月的2,619.69亿增约一成半。(完)
(发稿 康熙泽；审校 张喜良)