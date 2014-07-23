背景资料：中国政府今年以来微刺激政策一览

路透北京7月23日 - 中国政府明确表态不会采取大规模刺激经济的政策，坚持不扩大财政赤字，既不放松也不收紧银根。但在一季度经济数据公布后中国经济下行压力仍大的现实面前，围绕着“稳增长，调结构，惠民生”定向发力的微刺激政策不断。

这些定向微刺激措施内容涵盖定向降准、税收、棚户区改造和中西部铁路建设，稳定外贸以及在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目等。

事实证明这些微刺激举措的确起到了稳增长的作用。最新数据显示，受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。

以下为中国政府近期推出的一系列微刺激措施：

**扩投资**

--打造长江经济带，通过物流业发展中长期规划

中国国务院6月11日常务会议部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带，讨论通过《物流业发展中长期规划》。

会议指出，建设长江经济带，要抓好综合立体交通走廊建设，加快实施重大航道疏浚整治工程。同时，建设快速大能力铁路通道、高等级广覆盖公路网和航空网络，大力发展江海联运、干支线直达和铁水、空铁、公水等多式联运。

--在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目：

4月23日国务院常务会议决定在基础设施等领域推出一批鼓励社会资本参与的项目，并首批推出80个示范项目面向社会公开招标，以鼓励和释放民间投资动力。下一步将推动油气勘查、公用事业、水利、机场等领域扩大向社会资本开放。

这些项目包括在铁路、港口等交通基础设施，新一代信息基础设施，重大水电、风电、光伏发电等清洁能源工程，油气管网及储气设施、现代煤化工和石化产业基地等方面，鼓励和吸引社会资本以合资、独资、特许经营等方式参与建设营运。

--进一步发挥开发性金融对棚户区改造的支持作用

国务院4月2日会议称，将采取市场化发行住宅金融专项债券，重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设；鼓励商业银行、社保基金、保险机构等积极参与其中，筹集资金重点用于支持棚改及城市基础设施等相关工程建设。

--深化铁路投融资体制改革，设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设

国务院4月2日会议称，将设立铁路发展基金，拓宽建设资金来源，并吸引社会资本投入，使基金总规模达到每年2,000-3,000亿元。另外，还要创新铁路建设债券发行品种和方式，今年向社会发行1,500亿元，实施铁路债券投资的所得税优惠政策。

中国铁路总公司总经理盛光祖年初曾表示，今年国家铁路安排固定资产投资6,300亿元。此后该规模增加至7,000亿元，据最新消息，规模将进一步增加至8,000亿元人民币以上。铁路投资年内三次上调。

**稳外贸**

--加强进口稳定出口，推进跨境贸易人民币结算：

国务院5月15日出台稳定外贸增长的政策细则，提出将进一步加强进口，扩大国内短缺资源进口及扩大原油进口渠道；同时稳定传统优势产品出口，保持货物贸易稳定增长，支持服务贸易发展。

文件并称将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，推进跨境贸易人民币结算，完善出口退税政策等。

--采取措施促进进出口平稳增长，优化外贸结构：

4月30日国务院常务会议决定，将扶持服务贸易发展，扩大服务进出口，优化外贸结构。支持进口先进技术设备、关键零部件，合理增加与群众生活密切相关、必要的一般消费品进口。

同时，进一步减少出口商检商品种类，提高贸易便利化水平；进一步加快出口退税进度，加强出口信用保险支持，扩大出口信用保险规模和覆盖面。

**金融**

--银监会调整银行存贷比计算口径，释放信贷支持实体经济

银监会6月30日公布，商业银行存贷比的监管计算口径自7月1日起调整，仅对人民币业务实施存贷比监管考核。存贷比分子即贷款将扣减支农再贷款、小微企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债对应贷款等；同时，银行对企业、个人发行的大额可转让存单（CD）等将计入存贷比分母（存款）计算口径。

--下调符合要求且“三农”和小微企业贷款达标的商业银行存款准备金率

中国央行6月9日宣布，从6月16日起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行（不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构）下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

央行6月16日并在微博上称，此次定向降准的范围包括国有商业银行、股份制商业银行、城商行、农商行等多类机构。包括兴业银行、招商银行、民生银行在内的数家股份制商业银行，均已确定在此次定向降准之列。

--降低县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率

中国央行4月22日公布，将县域农村商业银行和农村合作银行的存款准备金率分别调降2个和0.5个百分点，即执行16%和14%准备金率，自4月25日起生效。

**财税**

--未来三年免征新能源汽车购置税

国务院7月9日常务会议决定，自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售的纯电动以及符合条件的插电式混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税；有关部门要抓紧制定公布车型目录。

国务院办公厅随后于21日发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，分加快充电设施建设，积极引导企业创新商业模式、推动公共服务领域率先推广应用，进一步完善政策体系、破除地方保护等六个方面助推产业发展。

--2016年基本完成新一轮财税体制改革重点工作和任务

中共中央政治局6月30日会议审议通过《深化财税体制改革总体方案》，提出“改进预算管理制度、完善税收制度、建立事权和支出责任相适应的制度”三大任务，改革重点锁定六大税种，包括增值税、消费税、资源税、环境保护税、房地产税、个人所得税，明确2016年基本完成深化财税体制改革的重点工作和任务，2020年各项改革基本到位，现代财政制度基本建立。

--简化合并增值税特定一般纳税人征收率，减轻企业负担

国务院6月11日常务会议决定，从2014年7月1日起，将自来水、小型水利发电等特定一般纳税人适用的增值税6%、5%、4%、3%四档征收率合并为一档，统一按现行简易计税办法，执行3%的征收率。每年将为相关领域企业减轻税负约240亿元人民币。

--尽快扩大服务业营改增试点，放宽生产性服务业市场准入：

国务院5月14日常务会议称，要尽快将营改增试点扩大到服务业全领域，并有序放宽市场准入加快发展生产性服务业。

会议称，有序放开建筑设计、会计审计、商务贸流等领域外资准入限制。同时，研发设计、检验检测认证、节能环保等生产性服务企业可申请认定高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率。

--营（业税）改增（值税）范围扩大，6月1日起电信业实施营改增：

财政部4月30日公布，从2014年6月1日起，将电信业纳入营改增试点范围，实行差异化税率，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%和6%的税率，为境外单位提供电信业服务免征增值税。

此前国务院常务会议称，将继续有序扩大营业税改征增值税试点范围，自2014年起将铁路运输和邮政服务业纳入试点，至此交通运输业全部纳入营改增范围。

--扩大对小微企业所得税优惠范围：

财政部4月8日公布，自2014年1月1日起，将享受减半征收企业所得税优惠政策的小型微利企业范围由年应纳税所得额低于6万元（含6万元）扩大到年应纳税所得额低于10万元（含10万元），政策执行期限截至2016年12月31日，即：自2014年1月1日至2016年12月31日，对年应纳税所得额低于10万元（含10万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

**改革**

--公务用车改革启动，取消副部级以下领导干部用车

央视7月16日报导，当日下发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》提出，中央和国家机关取消副部级以下领导干部用车和一般公务用车，普通公务出行社会化，并适度发放公务交通补贴。

关于公车改革时间表，中央和国家机关要在2014年底前完成，地方党政机关在2015年底前完成。

--中国确定中粮等首批六家中央企业，推进央企四项改革试点

国资委7月15日宣布，中粮集团和国家开发投资公司为首批央企改组为国有资本投资公司试点企业；中国医药集团和中国建材集团为央企发展混合所有制经济首批试点企业；中国节能集团、建材集团、新兴际华集团和中国医药集团成为央企董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点。国资委还将选择两至三家企业开展派驻纪检组试点。

--加大简政放权，新取消和下放52项行政审批事项：