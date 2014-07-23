《中国债市每日综述》现券波澜不惊，静待明日汇丰PMI初值给予指引

* 现券一二级表现持稳

* 新股申购开始，资金价格升幅尚可

* 机构观望等候7月汇丰PMI初值给予指引

路透上海7月23日 - 中国银行间市场周三现券波澜不惊。密集新股申购开始，不过资金价格升幅相对可控，早间30年国债招标亦中规中矩；因消息面淡静，机构交投动力有限，多观望等候汇丰明日公布的中国7月制造业PMI初值，以进一步确认经济复苏是否稳固。

交易员并指出，最新数据显示6月外汇占款创两年半来最大降幅，后续走势尚难定论。但总体而言，下半年资金和基本面均对债市偏利空，现券交易或许仅能在波段中找寻机会。

“成交一般，窄幅波动，暂时没有什么触发因素，继续等候基本面数据吧。”上海一商业银行交易员称。

他并表示，上周现券大幅调整后，市场目前方向不明，明日央行公开市场操作亦需关注，因周四没有资金到期，预计正回购大概率仍将继续暂停。

业内人士稍早透露，一级交易商今日可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求；周二央行公开市场未进行任何操作，为时隔近一个月后，正回购操作再次暂停。

一级市场上，财政部今日招标的30年期固息国债中标利率基本符合预期。交易人士指出，该超长期限国债品种，在中小型保险机构主力配置需求支撑下，中标结果略低于中债估值；同时现券二级市场收益率较之前大幅上扬有所改观，亦对机构投标心态提供助益。

上海一券商交易员还提到，6月外汇占款虽明显下降，但对基础货币投放的影响可能较此前减弱，更多仍需关注基本面走势，下半年债市交易机会较难寻，以波段操作为主，“小波段，小仓位，谨慎操作。”

中信资管在其市场日报中指出，债市调整的趋势没有结束，调整并非一蹴而就，在调整的过程中，债券市场也会伴随着机构对一些事件的乐观判断而出现利率的暂时下行，但这并不是趋势。趋势而言，更关注基本面的变化。目前看来，经济回暖的趋势没有改变，而且资金面也难明显缓和，因此，收益率的上升过程并没有结束。

中国6月全部金融机构外汇占款创两年半来最大单月降幅。对于未来外部流动性是将继续减少，还是触底回升？观点莫衷一是。但无论外汇占款是继续减少还是低速增长，基础货币投放渠道已经由外汇资产的变动转变为央行对政府以及其他存款性公司债权的变动。目前看，定向宽松成为央行最主要的货币投放方式。

剩余期限约6.49年的固息国债140003券最新加权成交 在4.1512%，上日尾盘为4.1675%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报92.94元，较上日结算价跌0.134元，或0.14%。

**新股申购进行时七天回购走高**

密集新股发行周三拉开帷幕，中国银行间市场七天期回购低开高走，加权利率涨近30个基点(bp)，隔夜及14天品种则变化不多。交易员称，IPO影响至少持续到明日，不过届时有国库现金定期存款助力，若央行公开市场维持扶助态度，后续资金面应不致过分紧张。

至于最新公布的6月外汇占款出现下降，对资金市场影响并未立现；而对未来增量趋势性减少的担心，增添远忧。

华南一银行交易员表示，“七天相对难借一点，隔夜还好。明天(资金价格)应该还是下不来，IPO还没结束。”

周三(23日)和周四(24日)两天，为九家公司首次公开发行(IPO)的网上申购日。

上海一券商交易员并指出，从近几日市场情况来看，一般下午资金会有所改善。至于明日，因有国库现金定期存款招标，若央行公开市场继续停止正回购，都将利好流动性，不必过于担忧。

财政部将于周四进行500亿元的国库现金定期存款招标，期限三个月。

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,577.68亿元，较上日的7,488.30亿元略增；其中，隔夜品种成交5,450.63亿元，上日为5,178.94亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3452 3.3093 +3.59 5,450.63

七天 4.3024 4.0031 +29.93 1,444.62

14天 5.2132 5.1873 +2.59 509.70

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.0100 2.7650 +224.50 2,658.45

七天 4.9200 4.8600 +6.00 354.75

14天 5.0400 5.0600 -2.00 27.13

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4000 3.4000 +0.00 --

七天 4.2000 3.8300 +37.00 --

14天 5.1800 5.2000 -2.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2950 3.2530 +4.20 --

七天 4.2020 3.8480 +35.40 --

三个月 4.7525 4.7465 +0.60 --