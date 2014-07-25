《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月21日-25日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国金融：对小微企业贷款实行差别化监管，有序推进利率市场化改革--国务院

中国国务院常务会议周三多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。

--中国数据：汇丰7月制造业PMI初值创18个月高位，进一步确认经济企稳

受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。

--中国经济：政策效应陆续释放，预计下半年工业稳中有升--工信部

中国工信部新闻发言人郑立新周四表示，随着政策效应陆续地释放，积极因素在增多，工业发展向好的态势有望进一步显现，预计工业下半年将继续保持平稳增长、稳中有升的发展态势。

--路透调查：今年中国经济或创24年来最慢增速，存款准备金率料下调

路透调查显示，中国经济今年可能创24年来最慢增速，增长7.4%，因政府刺激措施未能充分抵消房地产市场低迷的影响。

--《焦点》中国计划推进京津冀一体化，破除地方“壁垒经济”

中国计划围绕北京打造一个超大区域，向各地方政府经营的“壁垒经济”发起进攻。消息人士称，有关方案将比迄今已公开披露的内容更为激进。

--《焦点》内部人士担心中国政府专注稳经济，会延误改革进程

内部人士担心，中国政府专注于刺激措施以实现经济增长目标，可能令其雄心勃勃的改革计划被搁置一旁。参与政策讨论的政府智囊消息人士称，在支持经济增长方面已经做得够多了，现在料会看到经济改革方面有所进展。

--《财经洞察》中国财税改革谨防欲速不达，可操作为成败关键

财税改革是中国本届政府的重头戏，要确保已获通过的改革方案顺利推进，不仅要增加财税改革方案的透明度，更要考虑微观层面执行改革方案的可操作性，尤其是改革进度是否与现实税收征管能力相匹配等。

--中国经济：可实现中高速增长新常态，但下半年下行压力仍较大--专家

原中国国家统计局局长李德水周二表示，中国经济完全可能实现全年预期目标，并能够实现中高速增长的新常态，不过下半年下行压力仍较大。

--中国外汇：外债总体安全，预计下半年国际收支走势振荡--外管局

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周三称，中国外债总体安全，个体债务风险需要重视，预计下半年国际收支会继续保持振荡走势。

--路透专访：中国房地产短期无忧，稳经济下半年微刺激政策加力--专家

中国6月房价同比涨幅创15个月最低，对此国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河认为，中国楼市短期无崩溃之忧，但若调控不当，长期看会有泡沫破裂危险；而为稳经济增长，预计下半年微刺激政策会继续加力，主要体现为宽财政搭配中性偏松货币政策。

--路透专访：中国外管局副局长称未计划放开居民换汇额度，人民币汇率理想

中国外管局副局长王小奕周日称，每年5万美元的中国居民年度换汇额度尚无放开的时间表，而对此需关注后期资金流入和流出哪方面压力更大。他在北京接受路透专访称，当前人民币汇率处于比较理想的状态，后期汇率主要取决于外部货币环境和金融市场对国际收支的影响。

--中国税收：上半年全国税收收入55,878亿元 同比增长7.9%--国税总局

中国国家税务总局称，今年上半年全国税务部门组织税收收入55,878亿元人民币，同比增长7.9%。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--中国金融：6月外汇占款创两年半来最大降幅，后期走势现分歧

中国6月全部金融机构外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。而对于未来外部流动性是将继续减少，还是触底回升？观点莫衷一是。

--中国金融：部分地区房地产风险是不良贷款上升主因--银监会副主席

中国银监会副主席阎庆民称，部分地区房地产风险逐渐显现，加剧了金融和经济波动，是造成不良贷款上升的主要风险因素。

--中国外汇：6月代客结售汇顺差152亿美元，远期净售汇为19个月来首次

中国国家外汇管理局周三公布，6月代客结售汇顺差152亿美元，较5月回升，并为三个月新高；同期银行代客远期净售汇27亿美元，为19个月来首次转为净售汇。

--《分析》稳预期中国央行顺势暂停正回购，短期进入政策观察期

面对新股密集发行等扰动，中国央行本周在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时扶以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。

--中国金融：上半年部分区域不良贷款骤升，山东省成“重灾区”--报载

中国金融时报周四报导称，今年上半年，局部地区不良贷款和不良率双双骤升。从目前已公布前6个月银行业运行情况数据的省市的来看，广东、山东等地不良率均突破1%，其中山东的不良贷款数据格外“突出”。

--中国债市：华通路桥短融成功兑付，首单公募债本金违约风险化解

中国首单公募债券本金违约风险在最后一刻成功化解。两位消息人士周三透露，民营建筑工程企业--华通路桥集团今日到期的短期融资券--13华通路桥CP001，本息兑付资金已于下午全部到账。

--《焦点》汇率升值非预设前提，人民币国际化意在水到渠成

一直以来人民币汇率升值似乎想当然地被市场认为是人民币国际化的预设前提。不过随着今年以来汇率逆转走贬，这种观点已然发生动摇；而在上周末的一场人民币国际化论坛，有关人民币国际化的官方诠释，则清楚表明其乐见国际化水到渠成的态度。

--中国新股：周三申购的五只新股冻结资金4,155亿元，打新规模再扩容

路透统计数据显示，周三网上申购的五只新股共冻结资金4,155亿元人民币，显示目前投资者对新股申购热情相当高。若加上周四申购的四只新股，本轮新股冻结资金很可能会超过6月18日新股重启时5,617.4亿元的首轮新股冻结资金规模。

--中国基金：6月末基金资产规模环比降逾3,000亿，货币基金缩水是主因

中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至6月底，基金管理公司管理资产合计51,240.77亿元人民币，较5月环比下降逾3,000亿元，其中货币基金缩水是主要原因。

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--中国金融：高盛等七家机构将入股华融资产管理--消息

消息人士对路透表示，高盛和美国华平投资集团等投资者接近达成收购中国华融资产管理至多20%股权的交易，金额约为20亿美元。其他投资者包括马来西亚国有投资机构Khazanah Nasional Bhd、中信集团、中金公司、复星集团和中粮集团。

--中国食品：上海食药监局官员称福喜涉嫌有组织实施违法行为--新华

近日被曝涉嫌使用过期食品的上海福喜食品有限公司的调查又有新进展。新华社周二晚间报导，上海市食药监局官员表示，初步调查表明，上海福喜食品有限公司涉嫌有组织实施违法生产经营食品行为，而非福喜自己所辩称的一起个体事件。

--中国金融：农行上海分行拟调整首套房个贷，200万元以上按揭利率可95折

中国农业银行周四称，该行上海分行拟于近期调整个人首套住房商业性贷款相关政策，具体措施和推出时间可向下辖各支行咨询。另据新浪财经援引该分行客户经理称，调整后的政策中，200万元人民币以上的商业贷款可享受95折。

--《焦点》房价下跌令部分中国富人转而投资海外，但仍不足为虑

中国一些最富裕人士对房价下跌感到不安，因而减少房地产投资，并转向私募股权或海外度假住宅，表明人们对一度炙手可热的房地产市场可能很快反弹的希望减弱。

--中港个股：中信证券上半年净利近倍增，因业务规模扩大等--业绩快报

中国最大的证券公司--中信证券周一刊登业绩快报，上半年实现净利40.76亿元人民币，同比增长93.18%，因业务规模扩大，持仓金融资产价格回升等。

--中国企业：华电集团计划整体上市，下半年印发资产整合方案--报载

中国证券报周五报导华电集团权威人士称，该公司已经制定出改革路线图，包括以公司整体上市为方向，推动上市公司对集团资产的整合，最终让符合条件的资产全部进入上市公司平台。集团下半年有望印发资产整合、煤炭产业专业化管理等改革方案。

--中国企业：华为上半年营收同比增19%，达到约220亿美元

全球第二大电信设备制造商--华为周一表示，2014年将实现可持续的增长。此前公司公布上半年营收跳涨19%，为1,358亿元人民币。

--中国黄金：上半年黄金产量增至211吨，消费量则大降两成--行业协会