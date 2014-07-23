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债券 | 2014年 7月 23日 星期三 18:30 BJT

表格：英国6月抵押贷款批准宗数较上年同期增加13.5%--BBA

路透伦敦7月23日 - 英国银行业者协会(BBA)周三公布的数据显示，6月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增加13.5%。

以下为具体数据：

6月 5月 2013年6月

经季节调整净抵押贷款 +1.109 +1.334 -0.019

(单位10亿英镑)

6月 5月 2013年6月

各类贷款批准数

购房 43,265 41,881 38,113

再抵押 18,645 18,325 21,136

其他担保贷款 6,211 5,188 9,348 (完) (编译 高琦 审校 艾茂林)
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