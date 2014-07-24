重温稿--中国金融：对小微企业贷款实行差别化监管，有序推进利率市场化改革--国务院

标题新闻：惠誉称英国决定提前举行大选不影响其对英国主权评等的评估，主要还是要看经济和债务
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路透北京7月23日 - 中国国务院常务会议周三多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。
会议指出，加大支农、支小再贷款和再贴现力度，提高金融服务小微企业、“三农”和支持服务业、节能环保等重点领域及重大民生工程的能力；抑制金融机构筹资成本的不合理上升，遏制变相高息揽储，维护良好的金融市场秩序。
“企业是经济活动的基本细胞。当前我国货币信贷总量不小，但企业特别是小微企业融资不易、成本较高的结构性问题依然突出，不仅加重企业负担、影响宏观调控效果，也带来金融风险隐患。”会议称。
会议指出，要有序推进利率市场化改革，充分发挥金融机构利率定价自律机制作用，增强财务硬约束，提高自主定价能力。综合考虑中国宏观微观经济金融形势，完善市场利率形成机制。
会议强调，要缩短企业融资链条，清理不必要的环节，整治层层加价行为；理财产品资金运用原则上应与实体经济直接对接；清理整顿不合理收费，对直接与贷款挂钩、没有实质服务内容的收费，一律取消。
同时规范担保、评估、登记等收费；严禁“以贷转存”、“存贷挂钩”等行为；优化商业银行小微企业贷款管理，采取续贷提前审批、设立循环贷款等方式，提高贷款审批发放效率。
要积极稳妥发展面向小微企业和“三农”的特色中小金融机构，加快推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，促进市场竞争，增加金融供给。
此外，要大力发展直接融资，发展多层次资本市场，支持中小微企业依托中小企业股份转让系统开展融资，扩大中小企业债务融资工具及规模。
要完善商业银行考核评价指标体系，引导商业银行纠正单纯追逐利润、攀比扩大资产规模的行为；要大力发展支持小微企业等获得信贷服务的保险产品，开展“保险+信贷”合作；积极发展政府支持的担保机构，扩大小微企业担保业务规模。
会议要求，各有关部门要抓紧制定实施配套办法，定期督促检查，引入第三方评估，确保政策尽快落实、见到实效。
中国银监会此前下发给银行的讨论意见稿显示，对生产经营正常，财务状况良好，没有挪用贷款资金等不良行为，符合贷款条件的小微企业，经银行审批合格后可以予以续贷。 （完） (发稿 沈燕/李文科; 审校 曾祥进)
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路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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