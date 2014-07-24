重温稿--中国金融：对小微企业贷款实行差别化监管，有序推进利率市场化改革--国务院

路透北京7月23日 - 中国国务院常务会议周三多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。

会议指出，加大支农、支小再贷款和再贴现力度，提高金融服务小微企业、“三农”和支持服务业、节能环保等重点领域及重大民生工程的能力；抑制金融机构筹资成本的不合理上升，遏制变相高息揽储，维护良好的金融市场秩序。

“企业是经济活动的基本细胞。当前我国货币信贷总量不小，但企业特别是小微企业融资不易、成本较高的结构性问题依然突出，不仅加重企业负担、影响宏观调控效果，也带来金融风险隐患。”会议称。

会议指出，要有序推进利率市场化改革，充分发挥金融机构利率定价自律机制作用，增强财务硬约束，提高自主定价能力。综合考虑中国宏观微观经济金融形势，完善市场利率形成机制。

会议强调，要缩短企业融资链条，清理不必要的环节，整治层层加价行为；理财产品资金运用原则上应与实体经济直接对接；清理整顿不合理收费，对直接与贷款挂钩、没有实质服务内容的收费，一律取消。

同时规范担保、评估、登记等收费；严禁“以贷转存”、“存贷挂钩”等行为；优化商业银行小微企业贷款管理，采取续贷提前审批、设立循环贷款等方式，提高贷款审批发放效率。

要积极稳妥发展面向小微企业和“三农”的特色中小金融机构，加快推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，促进市场竞争，增加金融供给。

此外，要大力发展直接融资，发展多层次资本市场，支持中小微企业依托中小企业股份转让系统开展融资，扩大中小企业债务融资工具及规模。

要完善商业银行考核评价指标体系，引导商业银行纠正单纯追逐利润、攀比扩大资产规模的行为；要大力发展支持小微企业等获得信贷服务的保险产品，开展“保险+信贷”合作；积极发展政府支持的担保机构，扩大小微企业担保业务规模。

会议要求，各有关部门要抓紧制定实施配套办法，定期督促检查，引入第三方评估，确保政策尽快落实、见到实效。