欧元债市：德债收益率跌向纪录低位，因欧盟考虑向俄罗斯实施更严厉制裁

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场认为欧盟若向俄罗斯实施更严厉制裁将打击德国经济增长
* 西班牙公债收益率触及纪录低位，因预期欧洲央行将支撑经济
* 低评级公债收益率持平至下跌
路透伦敦7月23日 - 德债收益率周三跌至纪录低位，因担忧欧盟可能向俄罗斯实施更严格的制裁及此举对疲弱的欧元区经济增长带来的潜在影响，这些忧虑支撑德债需求。
成长忧虑令人预期欧洲央行在需要将采取行动支持经济，也提振高收益资产，令10年期西班牙公债收益率跌至纪录新低。
如果欧盟向俄罗斯实施更严厉的制裁，将会打压欧洲经济，鉴于德国和俄罗斯贸易联系密切，德国受俄罗斯制裁的冲击最大。
德国10年期公债 收益率下跌3个基点，至1.147%，距离2012年中欧元区债务危机最严竣时创下的纪录低位1.126%不远。其他顶级的欧元区公债收益率也录得类似的跌幅。
市场人士预期，西班牙和意大利的部份大量债券回赎和票息支付在本月底到期，预估将超过400亿欧元，将继续支撑欧元区公债。
10年期意大利公债 收益率降4个基点，报2.74%，西班牙10年期公债 收益率触及纪录新低2.547%。
英国央行会议记录也支撑高收益资产的需求。英国央行周三公布的政策会议记录显示，本月会议上曾讨论是否存在提早升息的理由，但担忧会伤及复苏。 (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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