金属期市：期锌触及三年高位，因库存下降和供应收紧

* 锌库存下降，但仍处高位，容易获得

* 印尼新总理希望和矿商会面

* 必和必拓预期2015会计年度铜产量为180万吨

路透伦敦7月23日 - 期锌周三接近三年高位，因预期供应将紧张，而期铝从数月高位回落，但可能再次攀升，因库存减少和需求增加。

不过，一些投资者对锌价能否保持涨势提出疑问，因尽管库存减少，但仍然充足，且容易获得。

“目前，纯粹由动能推动，之前技术信号强劲。但基本面成疑。”UBS Wealth Management分析师Dominic Schnider说。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 盘中触及2011年8月来最高的2,376美元，收报2,365美元。在场外交易没有成交，买盘最后报2,364.50美元，较周二收盘水准上升0.1%。

LME仓库的锌库存自3月以来下降超过20%，但仍然处于很高的水平655,000吨。

此外，在仓库提取锌也没有出现很长的轮候时间，不像一些LME仓库的铝库存，买家提取要排队等候几个月。

Sucden Financial在金属季度报告中表示，过去大约一年，市场预期在2015年下半年至2016年一段时间，锌供应将收紧，“暗示价格可能较发生的事件超前了。”

Sucden报告称，锌价上升也可能鼓励中国增产。

Sucden报告表示，铝市人气转为相当利多，因库存减少，以及LME铝价较现货铝价溢价仍然高企。

LME三个月期铝 收低1.3%，报每吨2,016美元，周二触及去年2月来最高的2,054美元。但在今年迄今，期铝仍上涨12%。

LME数据显示，铝库存降至493万吨，为2012年9月来最低。

其他金属方面，LME期铜 基本持平，收升0.1%，报每吨7,050美元。

必和必拓的消息支持对铜供应改善的预期。必和必拓 表示，2014会计年度铜产量上升至170万吨，且在2015会计年度铜产量将上升至180万吨。

交易商也关注印尼选举，寻找印尼新政府可能将放宽矿石出口禁令的迹象。

印尼新总统佐科(Joko "Jokowi" Widodo)表示，他希望与矿商和其他相关人员会面，试图解决矿业政策上的纠纷。

顾问公司WoodMackenzie在研究报告中表示，佐科出任印尼总统后，印尼的监管环境可能较符合外来投资和矿业公司的需要。

“监管上采取更友好矿业的调整是有可能的，不过，很可能是渐进的，而不是一下子转变。”

LME三个月期铅 收跌0.5%，报每吨2,207美元，日内触及一周高位2,222.25美元。期镍 涨0.3%，收报19,050美元。期锡 收盘时没有成交，报22,225吨，较周二收盘上升0.5%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金