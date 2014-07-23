美国股市：苹果带动标普500指数创下纪录最高收位，波音拖累道指收低

* 苹果公布业绩后上涨，提振科技股表现

* 波音下跌拖累道指，尽管公司的获利上升

* 生物科技股连升第四日

* 道指跌0.2%，标普500指数升0.2%，Nasdaq指数涨0.4%

路透纽约7月23日 - 美国股市周三多数收高，标普500指数创下纪录最高收位，因科技巨擘苹果业绩利多，但波音拖累道指收低，乌克兰及加沙地带冲突也抑制了较广泛股市升幅。

生物科技股升幅居前，因一些企业季报强劲和药物试验数据正面。Nasdaq生物科技指数 跳升2.2%，连升第四日。

苹果 是提振股市的主要个股之一，上扬2.6%，报97.19美元，因对苹果毛利率的忧虑减退。道指成份股微软 涨0.1%，之前公司表示，目标是在两年内将亏损的诺基亚手机业务达到盈亏平衡。

“业绩期一直表现良好，营收和盈利均优于预期，这表明公司将继续运行良好，”RidgeWorth Investments高级投资策略师Alan Gayle说。

在收市后公布业绩的企业中，Facebook Inc 公布强于预期的营收增长，股价在盘后交易中攀升3.5%，至73.80美元。线上旅游服务公司TripAdvisor Inc 公布的获利低于预期，股价在盘后交易中大跌9.4%，报97.25美元。

道指成份股美国电话电报公司 公布的营收逊于分析师预期，股价在盘后交易中下滑1.4%，报35.38美元。

根据汤森路透数据，已公布业绩的标普500指数成份股企业中，68.5%的盈利超过市场预期，高于63%的长期均值。63.1%的营收优于预期，也高于61%的长期均值。

海外事件持续限制美股升势。乌克兰政府表示，两架战斗机周三在乌克兰东部叛军控制的地区被击落。

加沙地带暴力冲突持续，美国国务卿克里表示，以色列和哈马斯非直接的停火谈判取得一些进展。

道琼工业指数 收跌26.91点，或0.16%，至17,086.63点。标准普尔500指数 上涨3.48点，或0.18%，至1,987.01点，超过在7月3日创下的上次纪录；Nasdaq指数 收高17.681点，或0.40%，至4,473.697点。

道指下跌，因波音 下挫2.3%，报126.71美元。波音公布季度获利增长52%，但其军事坦克项目成本不断上升令投资者意外。

百事可乐 公布的季度获利高于预期，且上调全年经调整后的获利预估，股价上扬1.9%，报90.82美元。

生物科技方面，Biogen Idec 公布的季度营收远远高于预期，且上调全年获利预估，股价暴涨11.2%，报337.60美元。

Intuitive Surgical 是百份比升幅最大的标普500指数成份股，劲升17.7%，报461.63美元，上日公司公布的第二季营收好于预期。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约53.3亿股，本月迄今日成交均值为55.5亿股。

纽约证交所有约55%的股票收高，Nasdaq市场则有约47%的股票上涨。(完)