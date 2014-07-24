日本数据：7月制造业PMI初值降至50.8，行业活动仍扩张但速度放慢

标题新闻：中国要求加拿大放宽对华高科技出口，建议两国在清洁能源方面加强合作-新华社
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PMI产出分项指数降至50.0，6月终值为52.4。
新订单分项指数从52.3降为51.1，表明国内需求略有降温。
不过出口订单在四个月以来首次恢复增长。决策者一直寄望于出口反弹，来帮助缓和消费税上调对经济造成的冲击。不过海外出货情况仍欲振乏力。
周四稍早出炉的数据显示，日本6月出口连续第二个月下滑。
PMI指数初值基于每个月85%-90%的调查回答计算得出，是显示日本制造业经营情况的最早期指标。
Markit/JMMA 7月PMI终值将于8月1日公布。(完)
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“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。