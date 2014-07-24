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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 09:52 BJT

日本数据：7月制造业PMI初值降至50.8，行业活动仍扩张但速度放慢

PMI产出分项指数降至50.0，6月终值为52.4。

新订单分项指数从52.3降为51.1，表明国内需求略有降温。

不过出口订单在四个月以来首次恢复增长。决策者一直寄望于出口反弹，来帮助缓和消费税上调对经济造成的冲击。不过海外出货情况仍欲振乏力。

周四稍早出炉的数据显示，日本6月出口连续第二个月下滑。

PMI指数初值基于每个月85%-90%的调查回答计算得出，是显示日本制造业经营情况的最早期指标。

Markit/JMMA 7月PMI终值将于8月1日公布。(完)
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