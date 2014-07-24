金砖国家：7月23日股汇市收盘纵览

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透7月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月23日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收高0.03%，报1,077.70点。
中国股市：沪综指收升至逾一个月新高，惟上档压力渐增多数个股冲高回落
香港股市：恒生国企指数创今年最高收盘价，地产股涨幅居前
中国汇市：人民币即期收创三个半月新高，油盘购汇不敌大行结汇
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拉美股市：巴西股市周三收跌，因民调结果给今年反对党将赢得大选的预期泼了冷水，同时全球地缘政治相关紧张情绪打压其他拉美市场。巴西股指Bovespa 下跌0.97%，报57,419.96点，因周二公布的民调显示，巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)10月可能赢得10月大选获得连任。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下滑，因民调显示现任总统可能连任
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南非股市：小幅下跌，因市场担心股市在连创纪录高位后估值过高。指标Top-40绩优股指数 跌0.1%至46,743点，综合指数 下滑0.04%，报51,910点。
南非汇市：兰特兑美元升至两个月高位，跟随新兴市场升势
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印度股市：NSE指数触及纪录高位，连续第七个交易日上涨，科技类股领涨，因企业财测乐观促使外资持续买进，同时亚洲市场强劲也提振人气。NSE指数 以美元计价今年累计上涨27.90%，在亚洲排第二，受助于大量外资流入，因预期印度总理莫迪将实施改革，提振印度经济。该指数收盘上涨0.36%，至7,795.75，盘中触及纪录高位7,809.20点，打破7月8日触及的前纪录高位7,808.85点。指标BSE指数 上涨0.47%，至26,147.33点，距7月8日触及的高位26,190.44点不远。
印度汇市：印度卢比兑美元升至一周半高位，因外资持续流向国内股市和债市，其他亚洲货币上涨也构成提振。卢比兑美元 收报60.0925/1025，盘中触及7月14日以来的最高水平60.0550，上日报60.24/25。
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俄罗斯股市：指标股指 涨0.41%，报1,272.020点，MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.52%，报689.30点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.28%，至34.8995卢布；卢布兑欧元 涨0.48%，至46.9350卢布。(完) (编译 王丽鑫； 审校 于春红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译