金砖国家：7月23日股汇市收盘纵览

路透7月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月23日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三收高0.03%，报1,077.70点。

中国股市：沪综指收升至逾一个月新高，惟上档压力渐增多数个股冲高回落

香港股市：恒生国企指数创今年最高收盘价，地产股涨幅居前

中国汇市：人民币即期收创三个半月新高，油盘购汇不敌大行结汇

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拉美股市：巴西股市周三收跌，因民调结果给今年反对党将赢得大选的预期泼了冷水，同时全球地缘政治相关紧张情绪打压其他拉美市场。巴西股指Bovespa 下跌0.97%，报57,419.96点，因周二公布的民调显示，巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)10月可能赢得10月大选获得连任。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元下滑，因民调显示现任总统可能连任

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南非股市：小幅下跌，因市场担心股市在连创纪录高位后估值过高。指标Top-40绩优股指数 跌0.1%至46,743点，综合指数 下滑0.04%，报51,910点。

南非汇市：兰特兑美元升至两个月高位，跟随新兴市场升势

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印度股市：NSE指数触及纪录高位，连续第七个交易日上涨，科技类股领涨，因企业财测乐观促使外资持续买进，同时亚洲市场强劲也提振人气。NSE指数 以美元计价今年累计上涨27.90%，在亚洲排第二，受助于大量外资流入，因预期印度总理莫迪将实施改革，提振印度经济。该指数收盘上涨0.36%，至7,795.75，盘中触及纪录高位7,809.20点，打破7月8日触及的前纪录高位7,808.85点。指标BSE指数 上涨0.47%，至26,147.33点，距7月8日触及的高位26,190.44点不远。

印度汇市：印度卢比兑美元升至一周半高位，因外资持续流向国内股市和债市，其他亚洲货币上涨也构成提振。卢比兑美元 收报60.0925/1025，盘中触及7月14日以来的最高水平60.0550，上日报60.24/25。

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俄罗斯股市：指标股指 涨0.41%，报1,272.020点，MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.52%，报689.30点。