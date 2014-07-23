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市场报道 | 2014年 7月 24日 星期四 07:25 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月24日-7月31日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月21日当周

7月24日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月19日当周 30.8 30.2

四周均值(万人) -- 30.9

续请失业金人数(万人) 7月12日当周 251.0 250.7

1345 美国Markit制造业PMI 7月初值 57.5 57.3

1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 47.9 50.4

美国新屋销售(较前月) -- +18.6%

1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 7月 -- 正6

7月25日(五)

-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 96.3

1230 美国耐久财订单 6月 +0.5% -0.9%

扣除运输的耐久财订单 +0.6% 持平

扣除国防的耐久财订单 +0.6% +0.7%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.5% +0.7%

7月28日当周

7月28日(一)

1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 61.1

服务业PMI 61.5 61.0

1400 美国成屋待完成销售指数 6月 -- 103.9

指数变动(较前月) -- +6.1%

7月29日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月26日当周 -- -0.4%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月26日当周 -- +3.7%

1300 美国CaseShiller 20个城市经季节调整房价指数(较前月) 5月 +0.2% +0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) +1.2% +1.1%

房价指数(较上年同期) +10.1% +10.8%

1400 美国消费者信心指数 7月 85.5 85.2

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业收入指数 7月 -- 16.9

7月30日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 7月25日当周 -- 349.4

再融资指数 -- 1,382.3

1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 +24.1 +28.1

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率初值 第二季 +2.9% -2.9%

GDP最终销售 +1.2% -1.3%

GDP消费支出 -- +1.0%

GDP平减指数 +1.8% +1.3%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.5% +1.4%

核心PCE物价指数 +1.2% +1.2%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -0.5%

(较上年同期) -- +3.4%

1800 美国联邦基金利率目标 -- --

量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 350

7月31日(四)

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 7月 -- 3.1434

1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 -- +0.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月26日当周 -- --

四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 7月19日当周 -- --

1230 美国企业雇佣成本 第二季 +0.5% +0.3%

1345 美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI) 7月 63.0 62.6(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

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美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 徐文焰；审校 杜明霞)
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