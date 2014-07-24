英国经济：央行在衡量就业市场的矛盾数据，为升息做准备--央行总裁

路透苏格兰格拉斯哥7月23日 - 英国央行总裁卡尼周三表示，央行在衡量英国就业市场相互矛盾的数据，并为开始将利率从过去五年的纪录低点上调做准备。

卡尼称，现在英国经济规模恢复到了金融危机前的水平，但就业增长强劲与薪资增长疲弱之间的不匹配现象，为央行带来了挑战。

他在苏格兰格拉斯哥对商业领袖的演讲中表示，“随着经济趋于正常，为了实现通胀目标，银行利率将需开始上调。”

“但英国央行货币政策委员会(MPC)并没有预定路线，升息时机的选择将取决于数据情况。”

周三稍早，英国央行公布的政策会议记录显示，本月会议上曾讨论是否存在提早升息的理由，但担忧会伤及复苏，尤其是薪资增长疲软。

卡尼承认判断通胀压力程度有难度，尽管目前薪资增速迟缓，这点料将很快令央行委员就是否需要收紧政策产生分歧。