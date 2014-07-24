英国经济：央行在衡量就业市场的矛盾数据，为升息做准备--央行总裁

标题新闻：惠誉称英国决定提前举行大选不影响其对英国主权评等的评估，主要还是要看经济和债务
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路透苏格兰格拉斯哥7月23日 - 英国央行总裁卡尼周三表示，央行在衡量英国就业市场相互矛盾的数据，并为开始将利率从过去五年的纪录低点上调做准备。
卡尼称，现在英国经济规模恢复到了金融危机前的水平，但就业增长强劲与薪资增长疲弱之间的不匹配现象，为央行带来了挑战。
他在苏格兰格拉斯哥对商业领袖的演讲中表示，“随着经济趋于正常，为了实现通胀目标，银行利率将需开始上调。”
“但英国央行货币政策委员会(MPC)并没有预定路线，升息时机的选择将取决于数据情况。”
周三稍早，英国央行公布的政策会议记录显示，本月会议上曾讨论是否存在提早升息的理由，但担忧会伤及复苏，尤其是薪资增长疲软。
卡尼承认判断通胀压力程度有难度，尽管目前薪资增速迟缓，这点料将很快令央行委员就是否需要收紧政策产生分歧。
他重申，一旦升息进程开始，将是“渐进而有限度的”，因英国经济仍面临阻力，包括过去一年来英镑升值了12%。(完) (编译 石冠兰 审校 徐文焰)
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路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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