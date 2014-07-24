英国经济：7月房主信心18个月来首次停滞不前--YouGov

路透伦敦7月24日 - 调研公司YouGov周四公布的一项调查结果显示，7月一项衡量英国消费者信心的指标于2012年12月以来首次停滞，因越来越少的人预期房价将上涨。

根据该数据，7月信心指数较6月持平，终止了连续18个月的升势，而且远高于上年同期水准，不过仍低于2007年峰值。该指数是为经济咨询机构CEBR编纂的。

“过去18个月消费者信心大增，主要是因为房屋所有者坚信地产价格上涨，”YouGov研究人员Stephen Harmston称。

“眼下我们看到这种预期明显降温，由此而带来的结果是，整体消费者信心停涨，”

调查显示，预期未来一年房价上涨的房屋所有者人数连续第二个月下降，这是约两年来首次连续两个月下降。

但房屋所有者对自身财务状况的评估继续改善。

CEBR分析师Scott Corfe称，“楼市有些降温，企业投资上升而且家庭财务状况缓慢改善，英国经济可能在准备进入较慢、但更可持续的增长。”

英国央行周三表示，有初步迹象显示，英国经济开始略微放缓，符合其对2014年下半年情况的预测。(完)