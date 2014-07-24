英国经济：7月房主信心18个月来首次停滞不前--YouGov

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦7月24日 - 调研公司YouGov周四公布的一项调查结果显示，7月一项衡量英国消费者信心的指标于2012年12月以来首次停滞，因越来越少的人预期房价将上涨。
根据该数据，7月信心指数较6月持平，终止了连续18个月的升势，而且远高于上年同期水准，不过仍低于2007年峰值。该指数是为经济咨询机构CEBR编纂的。
“过去18个月消费者信心大增，主要是因为房屋所有者坚信地产价格上涨，”YouGov研究人员Stephen Harmston称。
“眼下我们看到这种预期明显降温，由此而带来的结果是，整体消费者信心停涨，”
调查显示，预期未来一年房价上涨的房屋所有者人数连续第二个月下降，这是约两年来首次连续两个月下降。
但房屋所有者对自身财务状况的评估继续改善。
CEBR分析师Scott Corfe称，“楼市有些降温，企业投资上升而且家庭财务状况缓慢改善，英国经济可能在准备进入较慢、但更可持续的增长。”
英国央行周三表示，有初步迹象显示，英国经济开始略微放缓，符合其对2014年下半年情况的预测。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译