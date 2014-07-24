版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 08:21 BJT

全球矿业：必和必拓和英美资源拟出售南非及澳洲锰矿资产--WSJ

路透7月24日 - 华尔街日报(WSJ)引述知悉内情人士报导，矿业巨擘必和必拓 和英美资源集团 正打算出售双方在南非及澳洲共有的锰矿资产。

报导指出，拟售的资产包两处南非矿场、一处澳洲矿场，及在这两国的加工厂。

必和必拓持有那些业务的60%，英美资源持有40%。

本周稍早，英美资源旗下的英美铂金 才表示，将出售Union矿场，Rustenburg业务和在南非的合资公司Pandora。 (完) (编译 张若琪 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐