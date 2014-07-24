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财经报道 | 2014年 7月 24日 星期四 08:00 BJT

《香港报摘》--经济日报7月24日

* 头版头条：

--中国总理李克强拟再出招稳增长，原已部署在香港的资金加快入市，加仓买入中资股，恒生指数 再破顶。

* 其他：

--市场消息指出，香港航空拟以港元及人民币同时发行新股上市，成为首只“双币双股”，最快于10月招股，集资5亿美元。

--中银香港 全球市场副总经理梁伟基称，该行录得第四批通胀挂钩债券（iBond）首日认购人数较去年升10%，预料最终认购人数超过去年。

--接近交易人士指出，万洲国际 IPO国际配售部分已录得超额认购，可能提早截止认购。

--香港会计师公会辖下纪律委员会裁定安永 会计师事务所前中港区主席胡定旭专业行为不当，遭停牌两年，罚款25万港元，因其涉嫌于20年前为新中港出任财务顾问期间，安永同时获委任为新中港核数师。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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