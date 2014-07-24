《香港报摘》--经济日报7月24日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 头版头条：
--中国总理李克强拟再出招稳增长，原已部署在香港的资金加快入市，加仓买入中资股，恒生指数 再破顶。
* 其他：
--市场消息指出，香港航空拟以港元及人民币同时发行新股上市，成为首只“双币双股”，最快于10月招股，集资5亿美元。
--中银香港 全球市场副总经理梁伟基称，该行录得第四批通胀挂钩债券（iBond）首日认购人数较去年升10%，预料最终认购人数超过去年。
--接近交易人士指出，万洲国际 IPO国际配售部分已录得超额认购，可能提早截止认购。
--香港会计师公会辖下纪律委员会裁定安永 会计师事务所前中港区主席胡定旭专业行为不当，遭停牌两年，罚款25万港元，因其涉嫌于20年前为新中港出任财务顾问期间，安永同时获委任为新中港核数师。（完）
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路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。