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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 08:09 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月24日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，部署多措并举缓解企业融资成本高问题，审议通过《企业信息公示暂行条例（草案）》，推动构建公平竞争市场环境。

* 其他:

--上交所在官方网站发布《上市公司日常信息披露工作备忘录第十三号上市公司股东减持股份预披露事项(征求意见稿)》，对控股股东（或第一大股东）、实际控制人及其一致行动人，以及持股5%以上股东大额减持股份的预披露事项进行规范。

--上海证券交易所发出通知，要求凡在6月30日前在上交所上市的公司债券和8月31日前在上交所上市时未披露2014年中期报告的公司债券，均应当于8月31日前完成本次中期报告的披露工作。

--取消或放松限购政策的城市正快速扩容，各地不断有消息传出不再审查购房者已拥有住房套数，或对部分区域、部分大户型房源放松限购。有消息称，海口市中止执行商品房限购政策，不再要求购房者提供住房套数证明。

--日照钢铁集团与永安资本、中信寰球商贸（上海）有限公司周三在日照签订了国内首单铁矿石基差贸易合同，标志铁矿石期货在定价作用发挥方面迈出实质性一步。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 林高丽)
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