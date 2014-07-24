中国债市：三个月期国库现金定存中标利率4.00%--业内人士

标题新闻：中国要求加拿大放宽对华高科技出口，建议两国在清洁能源方面加强合作-新华社
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月24日 - 业内人士周四透露，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为4.00%，最近一次招标的同期限品种在6月26日，利率3.80%。
今日进行的国库现金定存为今年第八期，起息日为7月24日，到期日为10月23日。
包括本次，今年以来已进行的招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
-------------------------------------------------------
一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
四期 500 六个月 4月15日 10月14日 5.00%
五期 400 九个月 5月29日 2015年2月26日 4.60%
六期 500 三个月 6月26日 9月25日 3.80%
七期 500 六个月 7月15日 2015年1月13日 4.32%
八期 500 三个月 7月24日 10月23日 4.00%
-------------------------------------------------------
合计 3,800
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。