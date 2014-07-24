《独家新闻》智利Codelco旗下重要铜矿区未达满产，影响对中国发货

标题新闻：中国要求加拿大放宽对华高科技出口，建议两国在清洁能源方面加强合作-新华社
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路透圣地亚哥7月23日 - 全球第一大铜矿商Codelco周三表示，该公司在智利最新矿山的一个重要矿区由于投产推迟，目前仍未达到产能水平。一位消息人士此前说过，这导致对中国的部分铜销售被取消。
该公司对路透表示，Ministro Hales矿区一座用于处理高砷矿石的焙烧炉于12月底开始生产，目前产能利用率为90%。
三位消息人士本月稍早对路透表示，由于Ministro Hales的矿石加工量不足，Codelco要求中国某些精炼铜买家取消部分原定今年下半年装运的订单发货。
一位消息人士当时称，焙烧炉的运行未达到预期水平，影响了Codelco精炼铜的产量。
“我们还没有达到100%的产能。我们要到8月或9月才能实现这座焙烧炉的真正产能，”Ministro Hales工会主管Claudio Rodriguez说。该矿区位于北部城市卡拉马(Calama)附近。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。