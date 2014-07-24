《中国重要政经日程》--7月24日

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
==========================今日重要政经日程==========================
7/24（周四）
--国新办于上午10时在国新办新闻发布厅举行新闻发布会，请工业和信息化部新闻发言人、总工程师张峰，新闻发言人、运行监测协调局局长郑立新，运行监测协调局副局长黄利斌介绍2014年上半年工业通信业发展情况，并答记者问。
--由中国煤炭工业协会和大连市人民政府共同主办的“2014’夏季全国煤炭交易会暨东北亚煤炭交易会”定于2014年7月24日-25日在辽宁省大连市召开。
--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。
==========================近期重要政经日程==========================
7/25（周五）
--人力资源和社会保障部于15时在人社部西院（东城区和平里中街12号）主楼216会议室召开新闻发布会，介绍2014年第二季度人力资源和社会保障工作进展情况。
7/26（周六）
--第五届中国小额信贷创新论坛在北京举行。
7/29（周二）
--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。
8/1（周五）
*--由中国城市和小城镇改革发展中心、财讯传媒集团主办的2014’崇礼 中国城市发展国际论坛于2014年8月1-2日在河北省张家口市崇礼县举行。
8/28（周四）
--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。
9/1（周一）
--由中国企业联合会、中国企业家协会主办的“2014中国500强企业高峰论坛”定于9月1日-3日在重庆举行。
9/18（周四）
--第五届中国海洋油气工程峰会在上海举行，至19日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译