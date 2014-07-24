中国个股:上汽集团携手阿里巴巴打造“互联网汽车”及其生态圈

路透上海7月24日 - 中国证券报周四报导,上汽集团 与阿里巴巴集团IPO-BABA.N昨签署“互联网汽车”战略合作协议。根据协议，双方将积极开展在“互联网汽车”和相关应用服务领域的合作，共同打造面向未来的“互联网汽车”及其生态圈。

上汽集团方面透露，双方计划打造的“互联网汽车”将充分集成阿里巴巴的“yun OS”操作系统、大数据、阿里通信、高德导航、阿里云计算、虾米音乐等资源以及上汽集团的整车与零部件开发、汽车服务贸易等资源，产品将开放融合互联网和大数据，围绕用户的车生活，整合双方线上线下资源，为用户提供智慧出行服务。

分析人士认为，汽车与互联网的融合正在加速，此次国内最大汽车集团和最大互联网公司联手，预计将强劲推动汽车与互联网的融合，上汽和阿里巴巴的车企与互联网企业合作模式或将成为国内其他企业复制模式。