中国个股:上汽集团携手阿里巴巴打造“互联网汽车”及其生态圈

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透上海7月24日 - 中国证券报周四报导,上汽集团 与阿里巴巴集团IPO-BABA.N昨签署“互联网汽车”战略合作协议。根据协议，双方将积极开展在“互联网汽车”和相关应用服务领域的合作，共同打造面向未来的“互联网汽车”及其生态圈。
上汽集团方面透露，双方计划打造的“互联网汽车”将充分集成阿里巴巴的“yun OS”操作系统、大数据、阿里通信、高德导航、阿里云计算、虾米音乐等资源以及上汽集团的整车与零部件开发、汽车服务贸易等资源，产品将开放融合互联网和大数据，围绕用户的车生活，整合双方线上线下资源，为用户提供智慧出行服务。
分析人士认为，汽车与互联网的融合正在加速，此次国内最大汽车集团和最大互联网公司联手，预计将强劲推动汽车与互联网的融合，上汽和阿里巴巴的车企与互联网企业合作模式或将成为国内其他企业复制模式。
在此前的合作案例中，车企多与电信运营商等开发车载移动互联网等产品。广汽集团 就曾宣布将与中国移动 等电信运营商建立战略合作关系，共同开发车载移动互联网平台。(完) (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译