韩国经济：央行官员称，7月消费者信心指数将“非常糟糕”

标题新闻：中国要求加拿大放宽对华高科技出口，建议两国在清洁能源方面加强合作-新华社
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路透首尔7月24日 - 韩国央行表示，周五将公布的7月消费者信心指数将“非常糟糕”。之前公布数据显示，韩国第二季经济成长数据略微疲软。
“韩国金融机构的信心大幅萎缩，(第二季打压国内消费的负面因素)会持续多久还有待观察，”经济统计部主管Jung Yung-taek在记者会上表示。
韩国央行周四估计，4-6月当季韩国经济较前季增长0.6%，为逾一年来最低成长速度，且略低于市场预估，因消费低迷。 (完) (编译 李爽 审校 于春红)
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“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。