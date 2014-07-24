韩国经济：央行官员称，7月消费者信心指数将“非常糟糕”

路透首尔7月24日 - 韩国央行表示，周五将公布的7月消费者信心指数将“非常糟糕”。之前公布数据显示，韩国第二季经济成长数据略微疲软。

“韩国金融机构的信心大幅萎缩，(第二季打压国内消费的负面因素)会持续多久还有待观察，”经济统计部主管Jung Yung-taek在记者会上表示。