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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 08:31 BJT

韩国经济：央行官员称，7月消费者信心指数将“非常糟糕”

路透首尔7月24日 - 韩国央行表示，周五将公布的7月消费者信心指数将“非常糟糕”。之前公布数据显示，韩国第二季经济成长数据略微疲软。

“韩国金融机构的信心大幅萎缩，(第二季打压国内消费的负面因素)会持续多久还有待观察，”经济统计部主管Jung Yung-taek在记者会上表示。

韩国央行周四估计，4-6月当季韩国经济较前季增长0.6%，为逾一年来最低成长速度，且略低于市场预估，因消费低迷。 (完) (编译 李爽 审校 于春红)
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