《香港报摘》--信报7月24日

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
* 头版头条：
--苹果公司 年初与中国移动 合作推出iPhone后，大中华地区销售增长强劲，并带动季度纯利连升两季。
* 其他：
--长城汽车 公布，按中国会计准则，今年上半年净利39.6亿元人民币，按年下跌3.11%。
--香港商品交易所主席张震远因拖欠新利控股 股东兼非执行董事梁志汉接近4,700万港元款项，被对方申请破产，案件周三在高等法院审理。
--持有北京东方广场的汇贤产业信托 公布，今年上半年录得可供分派金额6.63亿元人民币，按年增长7.6%，每基金单位分派0.1271元，年度化分派收益率7.65%。 （完）
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路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译