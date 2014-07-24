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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 08:17 BJT

《香港报摘》--信报7月24日

* 头版头条：

--苹果公司 年初与中国移动 合作推出iPhone后，大中华地区销售增长强劲，并带动季度纯利连升两季。

* 其他：

--长城汽车 公布，按中国会计准则，今年上半年净利39.6亿元人民币，按年下跌3.11%。

--香港商品交易所主席张震远因拖欠新利控股 股东兼非执行董事梁志汉接近4,700万港元款项，被对方申请破产，案件周三在高等法院审理。

--持有北京东方广场的汇贤产业信托 公布，今年上半年录得可供分派金额6.63亿元人民币，按年增长7.6%，每基金单位分派0.1271元，年度化分派收益率7.65%。 （完）

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