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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 08:24 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月24日-7月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月24日(四)

墨西哥城--国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望报告(1400)。

伦敦--尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)讲话，主题为“资本主义非洲：资本市场、货币政策和资产管理”。

安卡拉--土耳其央行将发布7月政策会议记录。

新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)就农村金融发表讲话(0500)。

圣保罗--巴西央行公布7月决策会议记录(0730)。

新德里--印度央行副总裁Harun Rashid Khan就农村金融发表讲话。

曼谷--泰国央行举办主题为“亚洲对全球成长的贡献”的政策论坛。日本央行总裁黑田东彦和泰国央行总裁张旭州为主讲人。

7月25日(五)

莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定。

7月28日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。

7月29日(二)

暂无重要经济事件预告。

7月30日(三)

暂无重要经济事件预告。

7月31日(四)

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。

布拉格--捷克央行召开货币政策会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 于春红)
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