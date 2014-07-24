《新兴市场重要经济事件预告》--7月24日-7月31日

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月24日(四)
墨西哥城--国际货币基金组织(IMF)公布全球经济展望报告(1400)。
伦敦--尼日利亚央行副总裁Kingsley Moghalu在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)讲话，主题为“资本主义非洲：资本市场、货币政策和资产管理”。
安卡拉--土耳其央行将发布7月政策会议记录。
新德里--印度财长杰特利(Arun Jaitley)就农村金融发表讲话(0500)。
圣保罗--巴西央行公布7月决策会议记录(0730)。
新德里--印度央行副总裁Harun Rashid Khan就农村金融发表讲话。
曼谷--泰国央行举办主题为“亚洲对全球成长的贡献”的政策论坛。日本央行总裁黑田东彦和泰国央行总裁张旭州为主讲人。
7月25日(五)
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定。
7月28日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。
7月29日(二)
暂无重要经济事件预告。
7月30日(三)
暂无重要经济事件预告。
7月31日(四)
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 于春红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译