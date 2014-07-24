《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月24日

*工商时报：

--针对公公并〞双轴心〞兆丰金 、第一金 密集评估、接洽公公并对象，相关人士透露，财金单位高层为维持并购后公股持股比重，已拟请四大基金（退抚、邮储、劳保、劳退）助阵，增加对可能被并的公股银或金控增加持股。

--据透露，凯雷集团在2007年借的七年期123亿台币的联贷案，已在今年5、6月悄悄由兆丰、中信、富邦等银行，以透过bridge loan（过渡性融资）的方式还清，三大银行为首的银行团并已准备将搭配大众银行今年底之前发行可转债（ECB）的计画，为凯雷筹组新联贷案，联贷规模将达130亿台币，且不排除追加至150亿台币。

--时隔七个月，TAIFX利率再度破1%大关。台北外汇经纪公司的最新统计数据，TAIFX利率在本月10日跌破1%，金融圈人士指出，最主要应是近来境内的人民币转存美元存款影响，连带影响美元资金市场的供需，使得TAIFX在时隔七个月后终于再回到1%以下。

*经济日报：

--iPhone 6启动史上最大规模备货潮，鸿海 、和硕 、纬创 等代工厂应接不暇，开始〞挑客户、挑订单〞，拟调涨智慧机代工价5%至10%，是电子代工业近年罕见地涨价，有助提升业者整体接单价格，带动毛利率走扬。

--未来买台股基金将更加便利，直接用证券户就可以购买，将以兴柜系统挂牌，投资人即可以基金当天净值交割，最快10月6日上线，柜买中心希望初期有80档以上可供选择。

--金管会统计显示，截至5月底，担任人民币清算行、拥有大量同业转存款的中国银行< >台北分行，资产高达1.21兆(万亿)台币，金额庞大，甚至超过台新、玉山、永丰等银行。

--金管会主委曾铭宗表示，下半年国际板债券将非常活络，特别是人民币计价的宝岛债。为因应多家陆银来台发债，金管会决定提高陆银发债上限，将额度由目前100亿-150亿人民币，大幅提高为200亿元-250亿。

--中华电信 总经理石木标表示，迈向第四代行动通讯(4G)新纪元，4G将扮演产业火车头角色，带动云端、物联网等创新应用蓬勃发展。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。