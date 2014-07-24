版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 08:25 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月24日-7月31日

路透7月24日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时
间。
 
 日期    时间    国家     规模      发行细节
 7/24            日本               标售三个月期贴现国库券
 7/25            日本               提高流动性标售
 7/28            意大利             零息/BTP债券标售
                                    
 7/28    1350    法国               标售国库券(BTF)
 7/28            美国               标售两年期公债
 7/29            美国               标售五年期公债
 7/29            意大利             债券标售
 7/29            日本               标售两年期公债
 7/30            意大利             中长期债券标售
 7/30            美国               七年期公债
 7/30            美国               两年期浮息公债
 7/31            日本               三个月期贴现国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐