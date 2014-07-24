印尼矿业：自由港称预计很快可与政府达成协议，恢复铜精矿出口

路透7月23日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周三说，预计很快就可和印尼达成协议而迅速恢复已暂停逾六个月的铜精矿出口。

纽蒙特矿业(Newmont Mining) 也称该公司正在协商一份谅解备忘录(MOU)，可能恢复出货。这说明僵局或许接近结束。

自由港7月8日表示已与印尼政府同意一项MOU草案，但尚未签署。当时该公司并未给出何时恢复出口的时间表。印尼在1月实施矿石出口禁令，并大幅提高出口税。

自由港公布第二季业绩之后，总裁Richard Adkerson在电话中对分析师及投资人谈到这项MOU时说，“这是为双方搭起桥梁的妥协方案，如此一来我们可以恢复正常运作。”该公司第二季业绩与上年同期差不多。

自由港与纽蒙特矿业占据印尼铜产量的97%。在自由港与印尼当局展开幕后谈判时，纽蒙特矿业已暂停其位于印尼东部Batu Hijau铜矿的生产，并诉诸国际仲裁，引来印尼政府指责。

纽蒙特矿业发言人Omar Jabara并未说明协商中的MOU细节，也未说出口何时恢复。他说该公司印尼部门一直在与印尼政府谈判。