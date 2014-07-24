《中国报摘》--其他报纸重要消息7月24日

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
**上海证券报**
--距离中诚信托“诚至金开2号”最终兑付不到48小时，和“诚至金开1号”提前公告提示进展不同，“诚至金开2号”的兑付难题却没有丝毫进展。据悉，“诚至金开2号”不仅由于煤炭市场低迷造成了信托兑付出现问题，在寻找接盘方的过程中，其抵押物的股权也疑窦重重，或将对相关资产的受让产生影响。
**证券时报**
--“国资公司企业债首例违约风险显现“，一份以此为题的举报材料昨日在网上传开。材料主要反映地方政府在主导新疆新业国有资产经营集团公司资产重组过程中，没有严格遵守契约程序，可能会损害债券人利益。
--发改委已经确定了高通垄断事实，正在向中国公司调查高通的销售数据。此前的7月11日，美国高通公司总裁德里克·阿伯利就反垄断调查有关问题到国家发展改革委交换意见并接受调查询问。
--进入7月份之后，因筹划重大事项而停牌的上市公司多达78家，并购重组浪潮已然提速。加上新一轮国资改革大幕拉开，并购重组股机会愈发受到市场青睐。
--国家发改委昨日正式公布了《大连金普新区总体方案》，提出国家将从对外开放、自主创新、产业发展、金融等多方面对新区给予政策扶持，开展期货保税交割试点被纳入其中。
**第一财经日报**
--发改委近期牵头研究起草了《关于开展市县空间规划改革试点及“多规合一”试点工作的通知》。目前，该通知征求有关部门意见已经进入尾声，将按程序上报国务院。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译