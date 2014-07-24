《中国报摘》--其他报纸重要消息7月24日

**上海证券报**

--距离中诚信托“诚至金开2号”最终兑付不到48小时，和“诚至金开1号”提前公告提示进展不同，“诚至金开2号”的兑付难题却没有丝毫进展。据悉，“诚至金开2号”不仅由于煤炭市场低迷造成了信托兑付出现问题，在寻找接盘方的过程中，其抵押物的股权也疑窦重重，或将对相关资产的受让产生影响。

**证券时报**

--“国资公司企业债首例违约风险显现“，一份以此为题的举报材料昨日在网上传开。材料主要反映地方政府在主导新疆新业国有资产经营集团公司资产重组过程中，没有严格遵守契约程序，可能会损害债券人利益。

--发改委已经确定了高通垄断事实，正在向中国公司调查高通的销售数据。此前的7月11日，美国高通公司总裁德里克·阿伯利就反垄断调查有关问题到国家发展改革委交换意见并接受调查询问。

--进入7月份之后，因筹划重大事项而停牌的上市公司多达78家，并购重组浪潮已然提速。加上新一轮国资改革大幕拉开，并购重组股机会愈发受到市场青睐。

--国家发改委昨日正式公布了《大连金普新区总体方案》，提出国家将从对外开放、自主创新、产业发展、金融等多方面对新区给予政策扶持，开展期货保税交割试点被纳入其中。

**第一财经日报**

--发改委近期牵头研究起草了《关于开展市县空间规划改革试点及“多规合一”试点工作的通知》。目前，该通知征求有关部门意见已经进入尾声，将按程序上报国务院。（完）