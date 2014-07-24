离岸人民币：台湾金管会提高陆资企业发行宝岛债上限至250亿人民币

路透台北7月24日 - 台湾金管会决定提高陆资企业/银行赴台湾发行人民币债总额上限，将额度由目前人民币100亿人民币，增加至250亿人民币。这有望令已目前发债总额已濒临上限的情况获得纾解。

台湾经济日报及工商时报周四报导，金管会将陆银来台发行宝岛债额度上限提高至年底最高可达250亿人民币。路透先前指出，主管机关将根据人民币存款、发行者多样化等原则动态调整，依5月底人民币存款达2,900亿来计算，可供陆银发行宝岛债的新增额度将逾100亿。

目前为止，大陆金融机构合计发行87亿人民币的宝岛债。目前中国农业银行 可能在月底接棒二度来台发宝岛债，此外，中国银行 及中国建设银行 都积极洽询。

今年下半年以来，外币计价国际债券掀起上柜挂牌热潮，包括交通银行香港分行、烨辉子公司也发行首档在台湾、新加坡双挂牌的宝岛债。