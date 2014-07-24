离岸人民币：台湾金管会提高陆资企业发行宝岛债上限至250亿人民币

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透台北7月24日 - 台湾金管会决定提高陆资企业/银行赴台湾发行人民币债总额上限，将额度由目前人民币100亿人民币，增加至250亿人民币。这有望令已目前发债总额已濒临上限的情况获得纾解。
台湾经济日报及工商时报周四报导，金管会将陆银来台发行宝岛债额度上限提高至年底最高可达250亿人民币。路透先前指出，主管机关将根据人民币存款、发行者多样化等原则动态调整，依5月底人民币存款达2,900亿来计算，可供陆银发行宝岛债的新增额度将逾100亿。
目前为止，大陆金融机构合计发行87亿人民币的宝岛债。目前中国农业银行 可能在月底接棒二度来台发宝岛债，此外，中国银行 及中国建设银行 都积极洽询。
今年下半年以来，外币计价国际债券掀起上柜挂牌热潮，包括交通银行香港分行、烨辉子公司也发行首档在台湾、新加坡双挂牌的宝岛债。
经济日报引述金管会主委曾铭宗表示，台湾法规、制度相对完善，发行条件佳，利率水准又有竞争力；加上次级市场健全，是外国机构来台发债的诱因。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译