路透基点：恒信金融租赁有限公司从境内融资33亿元人民币--TRLPC

标题新闻：惠誉称英国决定提前举行大选不影响其对英国主权评等的评估，主要还是要看经济和债务
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路透香港7月23日 - 恒信金融租赁有限公司继两个月前刚完成1.23亿美元两年期境外贷款后，又从境内融资33亿元人民币(约合5.32亿美元)。
该公司本月稍早在公司网站上公布，此次融资的银团由作为牵头行的交通银行上海市分行、作为联合牵头行的中国银行上海市分行和建设银行上海浦东分行以及招商银行上海曹杨支行共同组成。
募资用于营运资金，协议于2014年7月8日签署。
5月中，恒信金融租赁有限公司完成了1.23亿美元两年期境外定期贷款，最高综合收益355个基点，有120个基点的前端费，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。
恒信金融租赁是恒信金融集团旗下主营子公司，向建筑、医疗、教育及科技行业的中小型企业提供设备租赁服务。2013年9月，海通证券全资子公司海通国际控股集团以7.15亿美元，向私募基金德州太平洋集团(TPG)购入恒信金融集团及其子公司。(完) (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
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路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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