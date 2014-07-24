路透基点：恒信金融租赁有限公司从境内融资33亿元人民币--TRLPC

路透香港7月23日 - 恒信金融租赁有限公司继两个月前刚完成1.23亿美元两年期境外贷款后，又从境内融资33亿元人民币(约合5.32亿美元)。

该公司本月稍早在公司网站上公布，此次融资的银团由作为牵头行的交通银行上海市分行、作为联合牵头行的中国银行上海市分行和建设银行上海浦东分行以及招商银行上海曹杨支行共同组成。

募资用于营运资金，协议于2014年7月8日签署。

5月中，恒信金融租赁有限公司完成了1.23亿美元两年期境外定期贷款，最高综合收益355个基点，有120个基点的前端费，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。