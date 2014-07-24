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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 09:09 BJT

台湾热股：复兴航空盘初跌停，该公司班机上日坠毁造成47人丧生

路透台北7月24日 - 台湾以运营境内航线为主的--复兴航空 周四盘初股价重挫约7%跌停，该公司上日一架由台湾南部城市起飞的班机，于澎湖降落时坠毁，造成至少47人丧生。

本地时间09:01，复航股价跌6.72%达交易下限，报11.10台币，逊于台股 的升0.31%。

台湾民航局周三晚间表示，一架台湾复兴航空公司 的客机周三在台风吹袭的台湾西部一岛屿紧急迫降时重摔，造成47人丧生，11人受伤送院。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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