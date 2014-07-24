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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 08:52 BJT

表格：韩国第二季GDP初值为较前季增长0.6%，较上年同期增长3.6%

路透首尔7月24日 - 韩国央行周四公布第二季韩国经济较前季增长0.6%，较去年同期增长3.6% 。下表为韩国央行公布4-6月国内生产总值(GDP)初值的细节：

较前季变动百分比，经季节调整：

2014年第二季 *2014年第一季

GDP成长率 0.6 0.9

各产业GDP成长率:

农林渔业 -4.1 -4.4

制造业 1.1 2.2

建筑业 0.4 1.2

服务业 0.7 0.6

支出增长

民间消费 -0.3 0.2

资本投资 1.3 -1.9

建筑投资 0.6 5.1

知识产权产品投资 -4.2 6.5

出口(商品&服务) 1.9 1.5

进口(商品&服务) 0.8 -0.8

(较上年同期变动百分比)

2014年第二季 *2014年第一季

GDP成长率 3.6 3.9

各产业GDP成长率:

农林渔业 3.0 7.7

制造业 5.4 5.6

建筑业 0.9 2.3

服务业 2.8 3.3

支出增长

民间消费 1.5 2.5

资本投资 7.9 7.3

建筑投资 0.4 4.3

知识产权产品投资 5.0 7.3

出口(商品&服务) 3.8 4.5

进口(商品&服务) 2.4 3.5

过去几季GDP成长率(百分比变化)

较前季 较上年同期

2013年第四季 0.9 3.7

2013年第三季 1.1 3.4

2013年第二季 1.0 2.7

2013年第一季 0.6 2.1

往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):

2013 3.0

2012 2.3

2011 3.7

2010 6.5

* 为2014年6月5日公布的修正值。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
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