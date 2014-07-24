表格：韩国第二季GDP初值为较前季增长0.6%，较上年同期增长3.6%

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透首尔7月24日 - 韩国央行周四公布第二季韩国经济较前季增长0.6%，较去年同期增长3.6% 。下表为韩国央行公布4-6月国内生产总值(GDP)初值的细节：
较前季变动百分比，经季节调整：
2014年第二季 *2014年第一季
GDP成长率 0.6 0.9
各产业GDP成长率:
农林渔业 -4.1 -4.4
制造业 1.1 2.2
建筑业 0.4 1.2
服务业 0.7 0.6
支出增长
民间消费 -0.3 0.2
资本投资 1.3 -1.9
建筑投资 0.6 5.1
知识产权产品投资 -4.2 6.5
出口(商品&服务) 1.9 1.5
进口(商品&服务) 0.8 -0.8
(较上年同期变动百分比)
2014年第二季 *2014年第一季
GDP成长率 3.6 3.9
各产业GDP成长率:
农林渔业 3.0 7.7
制造业 5.4 5.6
建筑业 0.9 2.3
服务业 2.8 3.3
支出增长
民间消费 1.5 2.5
资本投资 7.9 7.3
建筑投资 0.4 4.3
知识产权产品投资 5.0 7.3
出口(商品&服务) 3.8 4.5
进口(商品&服务) 2.4 3.5
过去几季GDP成长率(百分比变化)
较前季 较上年同期
2013年第四季 0.9 3.7
2013年第三季 1.1 3.4
2013年第二季 1.0 2.7
2013年第一季 0.6 2.1
往年全年GDP成长率数据(与上年相较百分比):
2013 3.0
2012 2.3
2011 3.7
2010 6.5
* 为2014年6月5日公布的修正值。(完) (编译 张若琪 审校 郑茵)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译