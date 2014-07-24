中国经济：市县空间规划改革试点有望出台，助力城镇化--报载

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透北京7月24日 - 中国新型城镇化有望获得进一步推进。第一财经日报援引国家发展和改革委人士透露，发改委近期牵头研究起草了关于开展市县空间规划改革试点及“多规合一”试点工作通知。该通知被视为城镇化的细化政策。
报导称，从发改委消息人士处得知，目前，该通知征求有关部门意见已经进入尾声，将按程序上报国务院，通知获批发布后，很快就会研究公布第一批试点名单。
空间规划改革是指，城市规划要由扩张性规划逐步转向限定城市边界、优化空间结构的规划；“多规合一”是指，过去在同一空间内存在多种可能相互冲突的规划，因此需要将发展、城乡、土地、环保等多种规划统筹并整合起来。
报导援引官方下属研究机构学者称，过去粗放的城市发展方式已经难以维系，探索集约型、可持续的“多规合一”，是建设新型城镇化的重要内容。
该学者并指出，这项政策的重心还在于土地规划，核心是解决建设用地的供给来源，和农村同步发展及农民顺利进城就业这对矛盾。
上述发改委人士表示，选择市、县作为试点，是因为这些地方空间范围相对比较小，经济结构也不那么复杂，因此考虑尝试从这个层面把主体功能区、城乡体系、国土空间的布局、基础设施网络、经济社会发展的一些需要空间落地的内容通过一个规划来实现。
以人的城镇化为核心推进新型城镇化是全国深化改革的重要任务。今年3月出台的新型城镇化规划要求，有序推进农业转移人口市民化，2020年常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。
2013年年底召开的中央城镇化工作会议曾明确，城市规划要由扩张性规划逐步转向限定城市边界、优化空间结构的规划，此即为空间规划改革的内涵。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译