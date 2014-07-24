中国个股:海南航空计划十年内引进50架波音737-8 MAX飞机

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透上海7月24日 - 中国第四大航空公司海航集团近日接连公布飞机采购大单。海南航空 周四公告称,近日其与美国波音公司 商定,计划在未来十年内引进50架波音737-8 MAX飞机。
公告指出，飞机引进将按照国际飞机采购行业惯例协商确定，中国行业主管部门按照行业相关规划，批准运力增加的时间和数量，海航根据相关批复意见，与波音公司商谈飞机具体引进计划。在批复范围内，双方将按照飞机制造时间进度确定每架飞机具体引进时间、交付标准等。
公告称,海航按照每年实际可引进飞机数量，列入公司年度飞机引进计划报告。
同属海航集团的渤海租赁 周二公告称，其孙公司香港航空租赁刚签下70架A320系列飞机的采购订单，分别为40架A320 NEO和30架A321 NEO飞机，目录基本价格总计77.57亿美元。
737-8 MAX是波音基于B737系列基础上最新研发的高效节能的单通道飞机，与空中客车A320 NEO一起成为未来单通道飞机市场的主角。此前，东方航空 亦采购了80架波音737系列飞机，包括50架B737MAX，这80架飞机的目录基本价格合计约为73.87亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译