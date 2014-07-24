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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 09:13 BJT

更新版 1-日本经济：6月出口连续第二个月下降，经济前景存隐忧

6月对关键市场--美国的出口较上年同期下降2.2%，越来越多的日本企业改在墨西哥等其它国家生产对美出口商品。

6月日本对中国出口较上年同期增加1.5%，对亚洲出口则下滑3.8%。中国是日本另一个重要市场，而对亚洲出口则占到了日本整体出口的一半以上。

财务省数据显示，6月进口较上年同期增长8.4%，与预估中值相符，6月贸易逆差8,222亿日圆，为连续整整两年出现逆差。

日本央行总裁黑田东彦上周表示，随着以发达经济体为主的海外市场逐步复苏，日本的出口最终将取得增长。

日本央行积极采取货币刺激政策，帮助日圆在2013年贬值约20%，提高了出口商的获利并推升其股价。不过，日圆兑美元今年陷入盘整，限制了出口收入的增长。

政府从4月1日开始将消费税从5%上调至8%，但如果经济前景转弱，可能推迟原定于明年10月第二次上调至10%。(完)

(编译 于春红/郑茵 审校 张荻)
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