更新版 1-日本经济：6月出口连续第二个月下降，经济前景存隐忧

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
6月对关键市场--美国的出口较上年同期下降2.2%，越来越多的日本企业改在墨西哥等其它国家生产对美出口商品。
6月日本对中国出口较上年同期增加1.5%，对亚洲出口则下滑3.8%。中国是日本另一个重要市场，而对亚洲出口则占到了日本整体出口的一半以上。
财务省数据显示，6月进口较上年同期增长8.4%，与预估中值相符，6月贸易逆差8,222亿日圆，为连续整整两年出现逆差。
日本央行总裁黑田东彦上周表示，随着以发达经济体为主的海外市场逐步复苏，日本的出口最终将取得增长。
日本央行积极采取货币刺激政策，帮助日圆在2013年贬值约20%，提高了出口商的获利并推升其股价。不过，日圆兑美元今年陷入盘整，限制了出口收入的增长。
政府从4月1日开始将消费税从5%上调至8%，但如果经济前景转弱，可能推迟原定于明年10月第二次上调至10%。(完)
(编译 于春红/郑茵 审校 张荻)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译