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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 09:03 BJT

国际油市：美国原油期货在103美元上方持稳，库存降幅超出预期

布兰特原油9月合约 上涨0.09美元，报每桶108.12美元。该合约上日收高0.07美元。

周三油价攀升，因美国政府公布上周原油库存下降400万桶，降幅超过预期。分析师原本预期库存仅下降280万桶。

但汽油和馏分油库存合计上升500万桶，令需求存疑。

加沙(加萨)激战周三继续。美国国务卿克里称，争取以色列与哈玛斯停火的斡旋取得一些进展。

乌克兰叛军一位有影响的领导人证实，亲俄分裂势力拥有美国所说的击落马航客机的那种防空导弹，导弹可能来自俄罗斯。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/李婷仪 审校 李爽/许娜)
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