国际油市：美国原油期货在103美元上方持稳，库存降幅超出预期

标题新闻：中国要求加拿大放宽对华高科技出口，建议两国在清洁能源方面加强合作-新华社
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布兰特原油9月合约 上涨0.09美元，报每桶108.12美元。该合约上日收高0.07美元。
周三油价攀升，因美国政府公布上周原油库存下降400万桶，降幅超过预期。分析师原本预期库存仅下降280万桶。
但汽油和馏分油库存合计上升500万桶，令需求存疑。
加沙(加萨)激战周三继续。美国国务卿克里称，争取以色列与哈玛斯停火的斡旋取得一些进展。
乌克兰叛军一位有影响的领导人证实，亲俄分裂势力拥有美国所说的击落马航客机的那种防空导弹，导弹可能来自俄罗斯。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/李婷仪 审校 李爽/许娜)
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“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。