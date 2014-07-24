芝加哥期市：大豆合约两日涨幅扩大至2%，因干燥天气疑虑予以支撑

标题新闻：中国要求加拿大放宽对华高科技出口，建议两国在清洁能源方面加强合作-新华社
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天气因素支撑新作大豆价格，因市场担心，目前临近关键的大豆结荚期，干旱天气可能影响美国大豆收成。
汤森路透旗下作物预测分支Lanworth将2014年度美国玉米单产上调至每英亩172.8蒲式耳，高于一周前预测的172.1蒲式耳，且高于美国农业部当前预测的165.3蒲式耳。Lanworth并预测美国玉米产量将创146亿蒲式耳的纪录新高。
埃及主要国家小麦采购机构透过国际招标，标购23.5万吨俄罗斯、罗马尼亚和乌克兰小麦。
美国春麦巡查团队展开三日巡查，巡查员在结束第一日活动后于周二稍晚称，预期北达科他州南部的春麦单产将为每英亩48.3蒲式耳，高于巡查的五年均值42.9蒲式耳。巡查员周三称，预期北达科他州西北部的春麦产量将不一致，当地大部份作物发展较正常缓慢。
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合约 价格 变动 涨跌% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 531.75 1.00 +0.19% 567.57 41
CBOT玉米 371.00 0.25 +0.07% 417.31 18
CBOT大豆 1079.25 2.75 +0.26% 1165.09 28
CBOT稻米 $13.09 -$0.03 -0.23% $13.46 31
美国原油 $103.07 -$0.05 -0.05% $104.42 48
汇率
欧元/美元 $1.346 $0.000 -0.03%
美元/澳元 0.944 0.005 +0.58%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李爽/张若琪 审校 王兴亚/郑茵)
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“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。