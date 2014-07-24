香港个股：渣打称董事会明确支持公司主席及管理团队实施新策略

路透香港7月24日 - 业务聚焦亚洲的渣打集团 周四称，董事会明确表示支持公司主席庄贝思（John Peace）及行政总裁冼博德（Peter Sands）在内的管理团队实施新策略，不会因近期的投资者压力而撤换高层。

渣打在联交所一份声明中称，董事会知悉于某些媒体有关集团行政总裁及主席的继任传闻，惟董事会明确表示其全体对冼博德和庄贝思及管理团队的一致支持以实施新策略，从而恢复银行的盈利增长和为股东带来回报。

“我们不接受有关的传闻。概不会有继任计划于近期的投资者压力下发生。”公告称。

渣打董事会并表示，已为所有高层人员定下稳健和周全的继任计划，并极其严肃地对待董事会继任，并与股东定期作出相关讨论。董事会会确保继任于适当的时候并只会在符合全面市场透明度的负责任情况下有序地发生。

渣打去年开始重整业务，今年进一步合并企业银行及个人银行，以精简化地区性架构。不过该行上月警告称，2014年获利可能连续第二年下滑，上半年获利料同比下滑五分之一，因监管规定收紧且该行交易业务面临低波动性的不利局面。

该股在香港周三收报160.1港元，过去一个月累计跌4.4%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)