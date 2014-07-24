中信期货：中国期指总持仓继续下降空间有限，空头减仓撤离

近期期指振幅呈现继续收敛状态。本周一的十字星显示市场仍然迷茫，但略微呈现菱形顶部特征。周二中阳线打破了僵局，形成向上拉升的态势。周三冲高回落，再度显示了2200点上方阻力较大。本周的突破创出了近几个月的新高，显示多头动能有一定爆发。虽然周三市场呈现压力，但空方却没有乘势追击，而是大幅减仓撤离，或许对延续突破行情创造了条件。

从总持仓数据看，最近一个月时间总持仓持续下降，从最高近18万手下降到上周五最低15万手。虽然距离4月底进入增仓周期的13万手还有一定距离，但仍有部分资金选择了坚守。上周浮筹已经清洗差不多了，总持仓继续下降空间有限。市场突破需要资金的配合，资金重新流入市场的时候才是僵局被打破的时点。本周一资金温和流入4559手，可以理解为对上周五交割后资金的回补。周二单日增仓10523手却是今年来为数不多的超过1万手的情况，彰显资金积极进场，这对突破形成助推。虽然周三小幅减仓1271手，但整体资金似乎还是处在回升态势中，这对期指继续反弹有利。(完)