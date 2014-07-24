中信期货：中国期指总持仓继续下降空间有限，空头减仓撤离

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
以下内容节选自7月24日的《期货日报》：
近期期指振幅呈现继续收敛状态。本周一的十字星显示市场仍然迷茫，但略微呈现菱形顶部特征。周二中阳线打破了僵局，形成向上拉升的态势。周三冲高回落，再度显示了2200点上方阻力较大。本周的突破创出了近几个月的新高，显示多头动能有一定爆发。虽然周三市场呈现压力，但空方却没有乘势追击，而是大幅减仓撤离，或许对延续突破行情创造了条件。
从总持仓数据看，最近一个月时间总持仓持续下降，从最高近18万手下降到上周五最低15万手。虽然距离4月底进入增仓周期的13万手还有一定距离，但仍有部分资金选择了坚守。上周浮筹已经清洗差不多了，总持仓继续下降空间有限。市场突破需要资金的配合，资金重新流入市场的时候才是僵局被打破的时点。本周一资金温和流入4559手，可以理解为对上周五交割后资金的回补。周二单日增仓10523手却是今年来为数不多的超过1万手的情况，彰显资金积极进场，这对突破形成助推。虽然周三小幅减仓1271手，但整体资金似乎还是处在回升态势中，这对期指继续反弹有利。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译