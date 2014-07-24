中国货币市场：七天回购开盘报4.01%，上日加权利率4.3024%

标题新闻：中国要求加拿大放宽对华高科技出口，建议两国在清洁能源方面加强合作-新华社
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路透上海7月24日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在4.0100%，上日该期限加权平均利率为4.3024%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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4.0100% 4.6000% 4.3024%
周四银行间市场质押式回购总成交金额7,577.68亿元人民币，较上日的7,488.30亿元略增；其中，隔夜品种成交5,450.63亿元，上日为5,178.94亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。