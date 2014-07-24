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货币新闻 | 2014年 7月 24日 星期四 09:12 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报4.01%，上日加权利率4.3024%

路透上海7月24日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在4.0100%，上日该期限加权平均利率为4.3024%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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4.0100% 4.6000% 4.3024%

周四银行间市场质押式回购总成交金额7,577.68亿元人民币，较上日的7,488.30亿元略增；其中，隔夜品种成交5,450.63亿元，上日为5,178.94亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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