《台湾重要政经日程》--7月24日

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
===================今日重要政经消息=============================
7/24(四)
--09:00 行政院院会。
--09:00 民航局举行记者会说明复兴航空 客机失事事件。
--09:30 一银等八大公股工会宣布串联罢工〞反对公公并记者会。
--10:00 总统马英九接见越南台湾商会联合总会成员代表。
--10:30 副总统吴敦义出席台湾生技BIO Taiwan开幕典礼。 ================================================================
7/25(五)
--两岸生技论坛。
--16:10 央行公布6月M2年增率，上月年增5.91%。
7/26(六)
--09:00 全国经贸国是会议(至28日)。
7/28(一)
--14:00 群创 第二季财报公布及投资人说明会。
--12:30 央行代财政部标售103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。
7/30(三)
--14:00 友达 第二季财报公布和投资人说明会。
--12:30 央行代财政部标售103/12期公债金额预定350亿台币，年期为30年期。 *--17:00 联电 第二季财报公布和投资人说明会。
7/31(四)
--08:30 第二季GDP概估数据。
8/5(二)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.64%。
--16:10 央行公布7月末外汇存底，上月底为4,234.54亿美元。
8/7(四)
--16:00 财政部公布7月出口金额，上月年增率为1.2%。
8/13(三)
--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。 *8/25(一)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译