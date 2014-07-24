《路透晚报》--7月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：对小微企业贷款实行差别化监管，有序推进利率市场化改革--国务院

中国国务院常务会议周三多措并举缓解企业融资成本高的问题，会议表示要继续坚持稳健的货币政策，保持信贷总量合理增长，着力调整结构，优化信贷投向，对小微企业贷款实行差别化监管要求。

--中国数据：汇丰7月制造业PMI初值创18个月高位，进一步确认经济企稳

受产出和新订单指数大幅上升推动，汇丰7月中国制造业PMI初值创下18个月高位，且为连续第二个月站上50荣枯线。这进一步验证中国经济已因政策托底而企稳，未来决策层料继续维持定向宽松立场。

--路透调查：今年中国经济或创24年来最慢增速，存款准备金率料下调

路透调查显示，中国经济今年可能创24年来最慢增速，增长7.4%，因政府刺激措施未能充分抵消房地产市场低迷的影响。

--中国经济：政策效应陆续释放，预计下半年工业稳中有升--工信部

中国工信部新闻发言人郑立新周四表示，随着政策效应陆续地释放，积极因素在增多，工业发展向好的态势有望进一步显现，预计工业下半年将继续保持平稳增长、稳中有升的发展态势。

--中国经济：上半年信息消费规模达1.34万亿元，同比增长20%--工信部

中国工业和信息化部新闻发言人、总工程师张峰周四表示，今年上半年中国信息消费保持较快增长态势，整体规模达到1.34万亿元人民币，同比增长20%。

--中国经济：市县空间规划改革试点有望出台，助力城镇化--报载

中国新型城镇化有望获得进一步推进。第一财经日报援引国家发展和改革委人士透露，发改委近期牵头研究起草了关于开展市县空间规划改革试点及“多规合一”试点工作通知。该通知被视为城镇化的细化政策。

--中国反腐：山西省纪委常务副书记杨森林接受组织调查--中纪委

中国中央纪委监察部网站宣布，山西省纪委常务副书记杨森林涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

--突发事件：台湾复兴航空班机坠毁48人罹难，保险公司启动清查理赔

台湾运营境内短程航线为主的复兴航空一架客机，于周三晚间在台风间迫降澎湖马公机场失败坠毁，现已有48人丧生；金管会并已请各保险公司清查投保和理赔事宜。

--香港数据：6月出口值按年升11.4%，因大部分主要市场表现改善

香港政府统计处周四公布，6月整体出口值按年增长11.4%，同期进口值亦升7.6%。

【金融】

--中国金融：上半年部分区域不良贷款骤升，山东省成“重灾区”--报载

中国金融时报周四报导称，今年上半年，局部地区不良贷款和不良率双双骤升。从目前已公布前6个月银行业运行情况数据的省市的来看，广东、山东等地不良率均突破1%，其中山东的不良贷款数据格外“突出”。

--两岸金融：台资银行2016年对大陆曝险总额占资产比将倍增至13%--惠誉

评级机构惠誉信评周四表示，估计2013年底台湾银行业的大陆曝险总额约900亿美元，占整体银行总资产的7%，曝险比率仍属温和，而随着短期贸易融资增加及台资大陆子行陆续营运，2016年曝险总额占资产比将倍增至13%。

【固定收益】

--《分析》稳预期中国央行顺势暂停正回购，短期进入政策观察期

面对新股密集发行等扰动，中国央行本周在时隔一个月后顺势暂停正回购操作，并连续第11周实现公开市场净投放，同时扶以国库现金投放，凸显其呵护资金面预期的政策意图。

--中国债市：三个月期现金定存仍处低位，银行存款压力不大抑制需求

中国财政部与央行周四招标的三个月期国库现金定存中标利率4.00%，虽较上次同期限品种有所回升，但依旧处于偏低水平，银行整体需求仍不算旺盛，因现阶段存款压力不大。

--新债招标：江苏自发自还债利率接近国债，非市场化仍主导但定位更谨慎

中国江苏省上午招标的三期自发自还地方债，中标利率接近同期限国债估值水平；在此前山东省地方债的超低利率引发热议后，无疑令后续省市以及承销商在利率定位上的选择更为谨慎。

--《中国新债预测》进出口行五年债利率均值4.93%，资金转暖支撑需求

中国进出口银行周五将招标发行两期债，其中包括五年期固息增发债。路透调查显示，随着央行本周暂停正回购操作、500亿元人民币的国库现金投放，资金转暖将支撑明日新债需求，五年债定位料低于二级市场，中标利率预测均值4.93%。

--中国债市动态：现券小幅波动，正回购续停且资金稳冲抵乐观数据影响

中国银行间市场周四早盘现券收益率小幅波动。交易员表示，稍早公布的汇丰7月PMI初值创阶段新高，不过今日央行继续暂停正回购，且资金面稳定，冲抵乐观数据对债市带来的压力。

--中国货币市场：心态稳定七天回购利率回落，国库现金助力且正回购续停

中国银行间资金市场周四表现平稳。在上日走升后，七天期回购加权利率今日回落，与隔夜品种点差有所收窄，因稍早国库现金定期存款招标注入流动性，且央行公开市场继续暂停正回购扶助资金面。

--中国债市：IRS明显回落，新股冲击波消退在即七天回购利率走低

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四明显回落，一年期回购利率基准品种跌幅近10bp(基点)。交易员表示，新股申购对资金面扰动将逐步消退，且央行正回购暂停叠加国库定存资金投放，驰援呵护资金面，致七天回购定盘利率小幅走低，带动IRS短端跌幅较为明显。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘升至逾三个月新高，汇丰中国PMI初值靓丽助力

中国人民币兑美元周四即期早盘继续走升，与中间价回软至两周低点背道而驰，盘中一度最高升至6.1908元，为今年4月9日以来新高。新鲜出炉的汇丰中国PMI数据创18个月新高助力人民币升值，CNH价格走升亦有一定带动。

--CNH动态：离岸即期受利好数据带动走升，年初贬值来首次升逾6.20阻力

离岸人民币现汇周四走升，利好经济数据推动在岸及离岸汇价双双升至逾三个月高点。离岸汇价年初开贬以来首次升破6.20关口，场内看多人民币气氛逐渐占上风。

--离岸人民币：台湾金管会提高陆资企业发行宝岛债上限至250亿人民币

台湾金管会决定提高陆资企业/银行赴台湾发行人民币债总额上限，将额度由目前人民币100亿人民币，增加至250亿人民币。这有望令已目前发债总额已濒临上限的情况获得纾解。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.3%至逾三个月新高，受PMI数据向好激励

中国股市沪综指周四放量收升1.3%至逾三个月新高，今日公布的汇丰中国7月PMI初值创18个月高位，进一步确认经济企稳，激励金融、地产股带动大盘应声大涨。分析师指出，今日主板与中小板及创业板个股相向而驰，显示市场行情结构性分化严重。

--《独家新闻》CDP RETI向中国国家电网售股前，将获15亿欧元贷款--消息

两位知情人士表示，意大利能源网络控股公司CDP Reti将获得约15亿欧元贷款，以助其顺利向中国国家电网出售35%股份。

--美国个股：中国国家发改委已确定高通垄断事实，正调查其销售数据--报载

证券时报周四援引接近发改委的消息人士报导称，中国国家发改委已确定高通垄断事实，正在向中国公司调查高通的销售数据。

--中国个股:上汽集团携手阿里巴巴打造“互联网汽车”及其生态圈

中国证券报周四报导,上汽集团与阿里巴巴集团昨签署“互联网汽车”战略合作协议。根据协议，双方将积极开展在“互联网汽车”和相关应用服务领域的合作，共同打造面向未来的“互联网汽车”及其生态圈。

--中国个股：江淮汽车和宇通汽车同时进军委内瑞拉，双签出口大单

中国安徽江淮汽车股份有限公司和郑州宇通客车股份有限公司周四公告，分别签订重卡、牵引车，客车等大额合同，双双进军委内瑞拉市场。

--中国个股：海南航空计划十年内引进50架波音737-8 MAX飞机

中国第四大航空公司海航集团近日接连公布飞机采购大单。海南航空周四公告称,近日其与美国波音公司商定,计划在未来十年内引进50架波音737-8 MAX飞机。

--中国黄金：上半年黄金产量增至211吨，消费量则大降两成--行业协会

中国黄金协会最新统计数据显示，今年上半年中国黄金产量完成211.073吨，同比增长9.47%；同期黄金消费量达到569.45吨，同比下降19.38%。

--中国稀土：今年开采生产计划增加10%，且可能继续增加--工信部

中国工信部运行监测协调局副局长黄利斌周四表示，稀土矿开采总体来说还是一个控制的情况，但2014年的开采和生产计划比去年提高了10%，且开采生产指标或会继续增加。

--中国钢铁：首单铁矿石基差贸易合同签订，期货定价迈出新步伐--大商所