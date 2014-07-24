中国个股：江淮汽车和宇通汽车同时进军委内瑞拉，双签出口大单

路透上海7月24日 - 中国安徽江淮汽车股份有限公司 和郑州宇通客车股份有限公司 周四公告，分别签订重卡、牵引车，客车等大额合同，双双进军委内瑞拉市场。

江淮汽车刊登在上海证券交易所的公告称，旗下子公司与委内瑞拉相关机构签署的5,239台重卡、牵引车的采购及相关备件、工具、技术支持和培训服务合同，总金额2.74亿美元。

宇通客车公告显示，旗下香港公司与委内瑞拉玻利瓦尔共和国陆路交通部签署了包含1,500台宇通客车、配件、工具、维修及智能公交运营管理系统等的备忘录，预计交车时间为今年下半年至明年上半年，交易细节另行公告。

江淮汽车称，上述合同的履行有助于提升产品销量，增加公司效益，同时扩大国内 外品牌影响力，对公司将产生积极影响。

中国证券报周四引述江淮汽车人士称，这是近年来行业内重卡出口量最大的一笔订单。据该人士介绍，2013年公司重卡销量约为3万台，预计今年销量将达到3.5万-4万台。以去年销量为基数，本次所签订单占公司重卡销量的20%。

中国汽车行业除了直接出口产品，一些企业目前开始重视在海外投资设厂。在拉美市场，江淮、奇瑞等自主品牌“深耕”巴西市场。吉利、长城也筹划在巴西建厂；力帆汽车推出了“南美战略”，着力提升在巴西的品牌影响力。

报导还指出，近几年来，宇通客车迅速开拓海外市场。2013年海外销售收入34.45亿元，占总营业收入的15.59%。2013年9月，宇通与委内瑞拉签订了2,000台客车等销售合同。

中国国家主席习近平日前出访拉美，在对委内瑞拉进行的为期一天的访问期间，双方签署了40亿美元石油换贷款协议。