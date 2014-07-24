中国个股：江淮汽车和宇通汽车同时进军委内瑞拉，双签出口大单

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透上海7月24日 - 中国安徽江淮汽车股份有限公司 和郑州宇通客车股份有限公司 周四公告，分别签订重卡、牵引车，客车等大额合同，双双进军委内瑞拉市场。
江淮汽车刊登在上海证券交易所的公告称，旗下子公司与委内瑞拉相关机构签署的5,239台重卡、牵引车的采购及相关备件、工具、技术支持和培训服务合同，总金额2.74亿美元。
宇通客车公告显示，旗下香港公司与委内瑞拉玻利瓦尔共和国陆路交通部签署了包含1,500台宇通客车、配件、工具、维修及智能公交运营管理系统等的备忘录，预计交车时间为今年下半年至明年上半年，交易细节另行公告。
江淮汽车称，上述合同的履行有助于提升产品销量，增加公司效益，同时扩大国内 外品牌影响力，对公司将产生积极影响。
中国证券报周四引述江淮汽车人士称，这是近年来行业内重卡出口量最大的一笔订单。据该人士介绍，2013年公司重卡销量约为3万台，预计今年销量将达到3.5万-4万台。以去年销量为基数，本次所签订单占公司重卡销量的20%。
中国汽车行业除了直接出口产品，一些企业目前开始重视在海外投资设厂。在拉美市场，江淮、奇瑞等自主品牌“深耕”巴西市场。吉利、长城也筹划在巴西建厂；力帆汽车推出了“南美战略”，着力提升在巴西的品牌影响力。
报导还指出，近几年来，宇通客车迅速开拓海外市场。2013年海外销售收入34.45亿元，占总营业收入的15.59%。2013年9月，宇通与委内瑞拉签订了2,000台客车等销售合同。
中国国家主席习近平日前出访拉美，在对委内瑞拉进行的为期一天的访问期间，双方签署了40亿美元石油换贷款协议。
江淮汽车周三收报11.88元人民币，最近三个月累计上涨14.01%；宇通客车同日收报17.80元，同期涨幅为5.39%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译