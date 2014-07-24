港报财经评论：中国改革行三步退两步--信报7月24日

中国改革行三步退两步/习广思

外国投资者关注中国信贷风险，本来期待倒债大门打开后，将有更多烂债违约事件，尤其是中国官员要让债市回归正常运作。中国内地信托和债务在兑付高峰期未酿成风险，皆因地方政府、银行介入，推延债务的兑付期，最近“华通路桥事件”就是一例。上海超日太阳能3月被爆出无法支付债券利息，最近山西华通路桥对外表示，该集团的董事长正在受查，其一笔短期融资券“13华通路桥CP001”或无法兑付。如果到时无法兑付，则是中国内地债市首宗本金违约事件。

7月22日中国内地媒体指出，中国加强监管，不会再为承销商“包底”；同时，银行收紧放贷，令公司“扑水”难度大增。“13华通路桥CP001”于7月23日到期，昨天有消息指出，本息兑付已经全部到账，违约风险解除，资金是由当地政府协调筹集，以及发债人筹集所得。地方政府介入帮忙还债是好事抑或坏事？这等于中国再以刺激、放松政策来稳定经济，那这到底是好事还是坏事？

自年初开始，信托打破刚性兑付神话，超日债违约事件；加上中国强调市场化，市场人士一度预期将有更多信贷违约事件。不过，地方政府“扑水”帮忙还债，反映领导层未有大步改革，在经济减速下，倾向维稳及重走旧路，银行和地方政府顾虑名声多过道德风险。

这种重走旧路的模式，与近期中国极力维稳、释出宽松讯号没有分别，虽然有改革目标，但太难执行，行三步退两步，投资者难以投下信心一票。自第二季开始，货币政策开始放松，6月中为纾缓“钱荒”，人行停止正回购，宽松讯号驱使股市上升。近期中资股再急涨，也离不开放水憧憬。人行停止正回购；加上人行以抵押补充贷款（PSL）向国开行释出1万亿人民币，这笔贷款在4月已批出，6月信贷急速增长，中国放水迹象明显。此外，中国6月外汇占款大幅下降，这笔贷款成为新的货币投放工具。那么另外两间政策性银行，会否早已获得放水？(B01)

英镑守稳1.7续上落市/苏子

昨天英伦银行公布的议息纪录显示，全部9位成员投票同意把基准利率维持在0.5%的纪录低位不变，央行亦未见预设首次加息的时间，受此利淡因素影响，英镑兑美元迅即自1.7080美元水平以上急挫至1.7040美元水平以下，幸而在失守上周五的1.7032美元低位后，未见考验1.70美元心理关口，低位仅见1.7026美元便回稳。

留意此低位刚好为20天保历加通道底部支持所在；因此，若昨晚美国市英镑兑美元仍能稳守此支持不破并反弹至1.7065美元即市阻力附近收市，将反映市场已经消化了上述议息纪录的利淡影响，预料汇价短期内将继续以上落市形式运行，并在返回20天平均线阻力以上收市后，将再次挑战本月15日所造的1.7191美元高位阻力。

但若然昨晚的反弹一直受制于1.7065美元即市阻力，最后更以近全日低位收市的话，便要小心1.70美元心理关口将会顺利跌破，随后将向下考验去年11月12日的1.5850美元低位升至本月15日的1.7191美元高位的23.6%调整目标。相信继续上落市形式机会较高。

欧罗兑美元虽然可以在前晚以大阴烛跌破上半年的1.3475美元低位，但破位后的跌幅极之有限，只是多跌23点子而已。而且汇价在创今年新低后，主要在1.3460美元至1.3475美元间牛皮上落，完全欠缺破大位后应有的波幅。故相信欧罗兑美元稍后一旦升回上半年的1.3475美元低位以上波动及收市后，将有极高机会继续上落市形式继续运行，短期内不易进一步跌破去年11月21日的1.34美元低位支持。

澳元兑美元在上月18日、本月3日及上周三分别低见0.9318美元、0.9326美元及0.9325美元，而汇价在触及上述低位后均见出现明显反弹。上述低位目前已成为澳元兑美元回落时的关键支持，只要稳守不破，预料整体走势已可看高一线，稍后一旦克服，本月1日所造的0.9505美元高位阻力及20周保历加通道的0.9517美元顶部阻力，预料去年11月6日所造的0.9544美元高位将有极高机会顺利突破，随后进一步上试0.96/0.9625美元阻力区。(B10)

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