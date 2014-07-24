华联期货：大连鸡蛋价格目前的调整正在为“银八金九”上涨行情做铺垫

以下内容节选自7月24日的《期货日报》：

本周全国鸡蛋平均价格出现大幅下降，由上周的最高价10.97元/公斤下降到9.64元/公斤，降幅达到12.12%。鸡蛋现货价格突降迅速在期货市场上得到反映，JD1409合约期价在最近几天急速下跌280元/500千克。但这并不意味着今年以来鸡蛋牛市行情的完结，而是反映出当前鸡蛋价格供需的季节性特点。

实际上，短期鸡蛋供应仍然偏紧。但在供给变化不大的情况下，需求方面发生了明显的变化。由于全国各地均进入三伏高温酷暑期，鸡蛋储存难度加大，销区贸易商进货减少。同时，受前期鸡蛋价格创历史新高影响，部分加工企业也减少了鸡蛋采购量。预计在8月初大暑结束之前，蛋价将偏弱运行，但8月7日立秋后蛋价有望继续上涨。(完)

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