华联期货：大连鸡蛋价格目前的调整正在为“银八金九”上涨行情做铺垫

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
以下内容节选自7月24日的《期货日报》：
本周全国鸡蛋平均价格出现大幅下降，由上周的最高价10.97元/公斤下降到9.64元/公斤，降幅达到12.12%。鸡蛋现货价格突降迅速在期货市场上得到反映，JD1409合约期价在最近几天急速下跌280元/500千克。但这并不意味着今年以来鸡蛋牛市行情的完结，而是反映出当前鸡蛋价格供需的季节性特点。
实际上，短期鸡蛋供应仍然偏紧。但在供给变化不大的情况下，需求方面发生了明显的变化。由于全国各地均进入三伏高温酷暑期，鸡蛋储存难度加大，销区贸易商进货减少。同时，受前期鸡蛋价格创历史新高影响，部分加工企业也减少了鸡蛋采购量。预计在8月初大暑结束之前，蛋价将偏弱运行，但8月7日立秋后蛋价有望继续上涨。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译