新债招标：江苏五年自发自还地方债利率4.06%，七年4.21%--业内人士

路透上海7月24日 - 业内人士周四透露，中国江苏省上午招标的三期自发自还地方债，其中五年期品种中标利率4.06%，七年为4.21%，10年为4.29%。

江苏省是继广东省和山东省之后第三家启动自发自还地方债的。固定利率国债到期收益率曲线 显示，五、七和10年品种最新收益率分别为4.0292%、4.2053%和4.2967%。

本次五、七、10年品种计划发行规模分别为69.5亿元、52.2亿元和52.2亿元，五年和七年品种利息按年支付，10年品种按半年付息。

作为自发自还地方债的首个尝鲜者，广东省6月下旬招标的三期地方债，利率基本持平于同期限的国债。而第二家进行自发自还地方债试点的山东省，三期债中标利率意外低于同期国债约20个基点，令市场大为诧异，显示地方政府债招标仍未脱非市场因素占主导的局面。

今年3月全国人大公布的财政预算案显示，2014年地方财政收支差额4,000亿元，比去年增加500亿元；国务院并同意由财政部代理发行或继续试点由地方政府自行发债弥补地方财政收支差额，并列入省级预算管理。

此前中国财政部公布，今年4,000亿元地方债发行规模内，上海等10个地区试点地方政府债券自发自还总规模为1,092亿元；其中，江苏获准发债规模最高174亿元。