港报财经评论：资金捧国企，内银最稳健--经济日报7月24日

资金捧国企，内银最稳健/林瑞芬

昨日港股仍保持热气，成交额进一步至798亿港元。恒指升0.8%至23,971；国指升2.03%至10,820。国指又跑赢恒指，资金落力追捧中资股。恒指大的阻力位在24,000，如能进一步推进，将以完成早前突破头肩底量度升幅24,500为目标。看这两日的交易逐级上升，恒指一破24,000的机会似乎很高。途中若稍为回吐，只要守稳50天线附近，不跌穿23,000，应无大碍。国指而言，突破10,500阻力势明确，守稳其上的话，反覆上望挑战11,500高位。

无疑，这两日弹得最急是一些价残中资股，如内房股类，中国海外 及华润置地 续抢升4.4%及7.5%。原因是预期房策放松，地方放松限购令，问题是市场早在广泛预期。内房市道仍在调整期，放松政策只是减缓调整的速度，而非确认能阻止调整之势。

且见与内房业息息相关的建材股信义玻璃 昨日所公布的截至2014年上半年中期业绩，浮法玻璃的毛利率由2013年度上半年度的18%降至8%，高管还表示，压力仍在。由此可见，内房股的暂时回升之势或多持续多数天，但维持力难度高，月后可能又是另一个价格水平，短炒最紧要识得落车。以中国海外走势分析，22.5至23港元为去年下半年所筑的蟹货阻力区，除非中国内地突发减息不然，反弹到此遇阻力机会较大。

大市升跌弹指间，中资股限于宏观经济放缓，大多只是阶段式反弹，不宜长守。投资者最紧要把握，国策推动明确股份可守可攻。向来建议收集的南方A50 ，在“沪港通”，筹备得尚算顺利，仍见受落力追捧，昨收报8.91港元，升0.7%，最高见8.95港元，9港元大关宜上破。至于周二才推介的江南 ，当日已涨6%，昨收报1.97港元，逼近2港元心理大关，若能突破将加速升势。

最近消息不断利好特高压线路的建设，国家发改委已同意建设锡盟——山东1000千伏特高压交流输变电工程。这是年内获批的第二条特高压线路，预计将于今年9月份开工建设，2017年建成投运。事实上，国家电网公司7月初召开的2014年年中会议明确已提出，今年下半年特高压建设工作节奏将加快，并首次明确了“四交四直”特高压工程开工建设时间计划表，即从现在到明年上半年全部开工，2017年全部建成投运。(B05)

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