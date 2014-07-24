全球金融：英国监管当局与银行接近就汇市操纵调查达成和解--彭博

路透7月23日 - 据彭博报导，英国市场监管当局正与数家全球性银行协商，旨在达成汇市操纵调查中首个和解协议的事宜，协议可能在今年达成。

英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)周三对路透表示，检察官有可能对与全球汇市操纵调查有关的个人发起第一宗指控，时间最早在明年。

彭博援引要求匿名的消息人士报导，与英国金融市场行为监管局(FCA)进行协商的银行包括巴克莱 、花旗集团 、摩根大通 、瑞银集团 。

FCA拒绝就彭博报导置评。

据消息人士称，苏格兰皇家银行 和汇丰控股 或许也会参加这些银行的集体和解。

其中有三位消息人士对彭博表示，FCA在努力快速推进达成和解的过程，未来几个月内有可能开出罚单。有两位消息人士称，FCA有意缩小范围，以加快和解进程。

FCA于去年10月启动汇市操纵调查。英国央行3月指定律师Anthony Grabiner负责审查是否有央行官员参与汇市操纵。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)