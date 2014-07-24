全球金融：英国监管当局与银行接近就汇市操纵调查达成和解--彭博

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透7月23日 - 据彭博报导，英国市场监管当局正与数家全球性银行协商，旨在达成汇市操纵调查中首个和解协议的事宜，协议可能在今年达成。
英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office)周三对路透表示，检察官有可能对与全球汇市操纵调查有关的个人发起第一宗指控，时间最早在明年。
彭博援引要求匿名的消息人士报导，与英国金融市场行为监管局(FCA)进行协商的银行包括巴克莱 、花旗集团 、摩根大通 、瑞银集团 。
FCA拒绝就彭博报导置评。
据消息人士称，苏格兰皇家银行 和汇丰控股 或许也会参加这些银行的集体和解。
其中有三位消息人士对彭博表示，FCA在努力快速推进达成和解的过程，未来几个月内有可能开出罚单。有两位消息人士称，FCA有意缩小范围，以加快和解进程。
FCA于去年10月启动汇市操纵调查。英国央行3月指定律师Anthony Grabiner负责审查是否有央行官员参与汇市操纵。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译